Pacientes en El Bierzo, hartos de la falta de oncólogos en el Hospital de Ponferrada: "Tenemos cáncer, no una gripe"

El hospital de Ponferrada debería tener cuatro oncólogos pero, por bajas o traslados, solo hay uno. El plan de choque de la consejería de Sanidad para resolver esta situación que considera "prioritaria" incluye incentivar a profesionales con 6.000 euros más al año y asumir los gastos de desplazamientos o estancia en dicha localidad. En España, según la Sociedad Española de Oncología, habría que contratar entre 87 y 110 médicos nuevos cada año hasta 2040 para alcanzar un ratio óptimo de oncólogos por paciente.

"Desde marzo no me ha visto dos veces el mismo médico". Asegura Marina Márquez, paciente oncológica desde hace cuatro años del Hospital de El Bierzo, en Ponferrada, León. De las cuatro plazas de oncólogos que hay asignadas a este centro hospitalario, sólo una está ocupada en la actualidad. Pero ni siquiera esa está asignada. "A veces llegas y te dicen que ese día no hay consulta porque no hay médico", explica molesta Marina. Ella vive en Villablino como Santiago González y José Manuel González, pacientes del mismo hospital.

"No estamos bien. Tenemos cáncer, no una gripe. No puedes hacerte 65 kilómetros y enterarte de repente de que no te van a ver porque no hay oncólogos", protesta.

Santiago lleva un año y dos meses recibiendo quimioterapia en este hospital. "Ha habido veces que he tenido cita a las 10 y no me han visto antes de la una y media", explica. "Yo no sé de política, pero esto, claramente es un problema político. La Junta de Castilla y León le echa la culpa al Gobierno central. El Gobierno, a la Junta. Da igual de quién sea la culpa, queremos que se sienten y pongan soluciones ya", dice este hombre afectado por un tumor en un pulmón y que debe ir cada 15 días a recibir su tratamiento hasta Ponferrada.

Los pacientes ponen en marcha una recogida de firmas

Hartos de esta situación, los enfermos han dicho basta y han realizado una recogida de firmas. En pocos días han conseguido 13.000 que ya están en poder del Procurador del Común, del Defensor del Pueblo y del servicio de Atención al Paciente del propio hospital. "Nos sentimos maltratados. Si no nos mata el cáncer. Nos matará esta situación", afirman.

Por eso exigen soluciones al problema y que cuatro oncólogos están de forma permanente. Estos constantes cambios estuvieron a punto de matar a José Manuel González. "Me puse malísimo, porque me pusieron una quimioterapia que me da alergia. Ya lo sabíamos porque me había pasado ya, pero o no lo apuntaron en el historial o el sustituto no lo leyó, pero el caso es que me puse a morir", se queja. Tras dos años recibiendo la atención médica en Ponferrada, hace mes y medio que pidió el traslado al Hospital de León. "En todas las citas me ha atendido la misma oncóloga y estoy encantado", cuenta mientras sonríe.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha avanzado que "se van a establecer medidas con la idea hacer atractiva esas plazas no cubiertas". La principal será el incentivo económico. "Vamos a ofrecer 6.000 euros a mayores a quienes ocupen estas plazas". La noticia, en Villablino, se ha recibido con escepticismo y no descartan iniciar una serie de movilizaciones.

