Un octogenario se dispara de gravedad cuando iba a ser desalojado de su vivienda en Torremolinos

Un octogenario ha sido evacuado este martes a un centro hospitalario tras dispararse cuando la comitiva judicial acudió a su vivienda de Torremolinos (Málaga) para ejecutar el desalojo y la toma de posesión del inmueble, resultado de una ejecución hipotecaria.

Según fuentes próximas al caso, el juzgado había otorgado un plazo para abandonar la propiedad, emplazada en la zona del antiguo orfanato, a la entrada del municipio. Concluido ese periodo, este martes estaba prevista la entrada en posesión por parte del nuevo propietario.

Las mismas fuentes indican que el afectado arrastraba impagos con la entidad bancaria, motivo por el cual la vivienda fue subastada para atender la deuda. En el operativo participaron la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero preparado para cambiar la cerradura y materializar así la entrega del inmueble.

El momento crítico en el domicilio

Al llamar al timbre y tratar de abrir la puerta, los intervinientes comprobaron que el hombre seguía en el interior y no había desalojado. En ese contexto, el octogenario intentó quitarse la vida efectuando un disparo.

Cuando los agentes accedieron, el hombre aún respiraba, por lo que activaron de inmediato a los servicios de emergencia. Una ambulancia lo trasladó con vida a un hospital próximo. Por el momento no han trascendido detalles oficiales sobre su estado clínico.

Tras el incidente, se preservó la escena y se dieron las diligencias oportunas para esclarecer lo ocurrido, con la investigación abierta. Fuentes consultadas subrayan que se seguirá recabando información incluidos testimonios y documentación del procedimiento, para determinar con precisión el desarrollo de los hechos y, en su caso, el encaje jurídico de las actuaciones. La toma de posesión del inmueble quedó supeditada al auxilio sanitario al afectado y a la instrucción en curso.

