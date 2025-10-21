Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Desalojos

Un octogenario se dispara de gravedad cuando iba a ser desalojado de su vivienda en Torremolinos

La comitiva judicial acudió al domicilio para ejecutar una toma de posesión por ejecución hipotecaria. El hombre, que no había abandonado la casa, se disparó y fue trasladado con vida a un hospital cercano.

Polic&iacute;a Local de Torremolinos

Policía Local de TorremolinosEuropa Press

Publicidad

Un octogenario ha sido evacuado este martes a un centro hospitalario tras dispararse cuando la comitiva judicial acudió a su vivienda de Torremolinos (Málaga) para ejecutar el desalojo y la toma de posesión del inmueble, resultado de una ejecución hipotecaria.

Según fuentes próximas al caso, el juzgado había otorgado un plazo para abandonar la propiedad, emplazada en la zona del antiguo orfanato, a la entrada del municipio. Concluido ese periodo, este martes estaba prevista la entrada en posesión por parte del nuevo propietario.

Las mismas fuentes indican que el afectado arrastraba impagos con la entidad bancaria, motivo por el cual la vivienda fue subastada para atender la deuda. En el operativo participaron la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero preparado para cambiar la cerradura y materializar así la entrega del inmueble.

El momento crítico en el domicilio

Al llamar al timbre y tratar de abrir la puerta, los intervinientes comprobaron que el hombre seguía en el interior y no había desalojado. En ese contexto, el octogenario intentó quitarse la vida efectuando un disparo.

Cuando los agentes accedieron, el hombre aún respiraba, por lo que activaron de inmediato a los servicios de emergencia. Una ambulancia lo trasladó con vida a un hospital próximo. Por el momento no han trascendido detalles oficiales sobre su estado clínico.

Tras el incidente, se preservó la escena y se dieron las diligencias oportunas para esclarecer lo ocurrido, con la investigación abierta. Fuentes consultadas subrayan que se seguirá recabando información incluidos testimonios y documentación del procedimiento, para determinar con precisión el desarrollo de los hechos y, en su caso, el encaje jurídico de las actuaciones. La toma de posesión del inmueble quedó supeditada al auxilio sanitario al afectado y a la instrucción en curso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las carreteras más peligrosas de España: ¿cuántas hay en tu provincia?

El tramo más peligroso de las carreteras españolas, según un informe

Publicidad

Sociedad

Pintadas Sandra Peña

La Policía analiza el móvil y las redes sociales de Sandra Peña

Uno de cada cuatro españoles respiran aire contaminado por ozono en los últimos tres años, según Ecologistas en Acción

Aumenta la contaminación por ozono: estas son las zonas más contaminadas de España

La Unión Europea propone que los jóvenes de 17 años puedan conducir: estas son las condiciones

La Unión Europea aprueba la obtención del carnet de conducir a los 17 años

Policía Local de Torremolinos
Desalojos

Un octogenario se dispara de gravedad cuando iba a ser desalojado de su vivienda en Torremolinos

Imagen de archivo de una mujer muerta en la cama
Cambio de hora

¿Cómo afecta el cambio de hora a nuestra salud? Esto dicen los médicos

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Cadáver

El cadáver hallado en un contenedor en Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora

La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de Vicente Domínguez, encontrado el domingo en una céntrica calle de Castellón.

Rosalía en Gran Vía
ROSALÍA

El Ayuntamiento de Madrid revisa si Rosalía tenía autorización para el acto sorpresa en Callao

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz advierte de que si no se han solicitado las autorizaciones necesarias para el evento, "se actuaría en consonancia".

Buscan a un niño de 13 años desaparecido en Tenerife

Buscan a un niño de 13 años desaparecido en Tenerife

Cayuco con inmigrantes en medio del mar cerca de las Islas Canarias

Llegan a Canarias 75 migrantes en dos cayucos interceptados en el Hierro y Gran Canaria

El tramo más peligroso de las carreteras españolas, según un informe

Las carreteras más peligrosas de España: ¿cuántas hay en tu provincia?

Publicidad