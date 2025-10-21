Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cadáver

El cadáver hallado en un contenedor en Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora

La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de Vicente Domínguez, encontrado el domingo en una céntrica calle de Castellón.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El cadáver encontrado la madrugada del domingo en el interior de un contenedor en Castellón pertenece a Vicente Domínguez, exmarido de María Tormo, actual alcaldesa de Almassora y diputada provincial del Partido Popular, según informa Levante EMV.

Según las primeras indagaciones de de la autopsia se sospecha que el hombre habría sufrido una agresión y se cree que pudo ser arrojado al interior del contenedor malherido, pero vivo.

El hallazgo se produjo sobre las cinco de la madrugada en la calle Pérez Galdós, una céntrica vía próxima a la Ronda Mijares. Los operarios del servicio de limpieza descubrieron el cuerpo al vaciar el contenedor en el camión y detuvieron de inmediato el sistema de compresión antes de alertar a la Policía.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y ha tomado declaración a familiares y testigos que se encontraban en la zona, donde la noche anterior se habían celebrado conciertos al aire libre en el parque Ribalta.

Lesiones del cadáver

Según el medio valenciano, los primeros resultados de la autopsia han revelado dos tipos de lesiones en el cuerpo de Vicente Domínguez, el hombre hallado en un contenedor en Castellón. Una parte de las heridas corresponde a los daños provocados por el mecanismo de compresión del camión de basura, mientras que otras evidencian signos de agresión previa, como un hematoma en el ojo compatible con un golpe o puñetazo.

Los investigadores sospechan que Domínguez, padre de una niña de cinco años, fue golpeado con violencia antes de ser arrojado al contenedor, posiblemente en estado inconsciente. Su cuerpo fue encontrado limpio y correctamente vestido, con un chaleco acolchado y zapatillas deportivas de marca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las carreteras más peligrosas de España: ¿cuántas hay en tu provincia?

El tramo más peligroso de las carreteras españolas, según un informe

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una mujer muerta en la cama

¿Cómo afecta el cambio de hora a nuestra salud? Esto dicen los médicos

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

El cadáver hallado en un contenedor en Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora

Rosalía en Gran Vía

El Ayuntamiento de Madrid revisa si Rosalía tenía autorización para el acto sorpresa en Callao

Buscan a un niño de 13 años desaparecido en Tenerife
Tenerife

Buscan a un niño de 13 años desaparecido en Tenerife

Cayuco con inmigrantes en medio del mar cerca de las Islas Canarias
Inmigración Canarias

Llegan a Canarias 75 migrantes en dos cayucos interceptados en el Hierro y Gran Canaria

El tramo más peligroso de las carreteras españolas, según un informe
CARRETERAS

Las carreteras más peligrosas de España: ¿cuántas hay en tu provincia?

Consulta el listado completo de los 270 tramos de carretera más peligrosos de España.

Rotura presas de Derna, Siria
Presas Españolas

España afronta un riesgo oculto: el 40 % de sus presas podrían causar una catástrofe urbana si fallan

Con más de 2.453 presas en explotación, 1.300 de ellas grandes, y una inversión pública en infraestructuras hidráulicas que ha caído un 57 % en la última década, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil alarma del deterioro creciente de este patrimonio estratégico.

Pirámide Acodada de Guiza, Egipto

Rescatan a una turista española atrapada bajo 80 metros en una pirámide de Egipto

Viajes a la Navidad de Vigo desde Estados Unidos, Canadá o Alemania: el furor de las luces

Viajes a la Navidad de Vigo desde Estados Unidos, Canadá o Alemania: el furor de las luces

Carnet de conducir

El Gobierno pagará 2.000 euros a los que se saquen el carnet de conducir con estos requisitos

Publicidad