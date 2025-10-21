El cadáver hallado en un contenedor en Castellón es del exmarido de la alcaldesa de Almassora

El cadáver encontrado la madrugada del domingo en el interior de un contenedor en Castellón pertenece a Vicente Domínguez, exmarido de María Tormo, actual alcaldesa de Almassora y diputada provincial del Partido Popular, según informa Levante EMV.

Según las primeras indagaciones de de la autopsia se sospecha que el hombre habría sufrido una agresión y se cree que pudo ser arrojado al interior del contenedor malherido, pero vivo.

El hallazgo se produjo sobre las cinco de la madrugada en la calle Pérez Galdós, una céntrica vía próxima a la Ronda Mijares. Los operarios del servicio de limpieza descubrieron el cuerpo al vaciar el contenedor en el camión y detuvieron de inmediato el sistema de compresión antes de alertar a la Policía.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y ha tomado declaración a familiares y testigos que se encontraban en la zona, donde la noche anterior se habían celebrado conciertos al aire libre en el parque Ribalta.

Lesiones del cadáver

Según el medio valenciano, los primeros resultados de la autopsia han revelado dos tipos de lesiones en el cuerpo de Vicente Domínguez, el hombre hallado en un contenedor en Castellón. Una parte de las heridas corresponde a los daños provocados por el mecanismo de compresión del camión de basura, mientras que otras evidencian signos de agresión previa, como un hematoma en el ojo compatible con un golpe o puñetazo.

Los investigadores sospechan que Domínguez, padre de una niña de cinco años, fue golpeado con violencia antes de ser arrojado al contenedor, posiblemente en estado inconsciente. Su cuerpo fue encontrado limpio y correctamente vestido, con un chaleco acolchado y zapatillas deportivas de marca.

