Ataca con 2 cuchillos a varios policías, se atrinchera tras una discusión vecinal y recibe varios disparos en las piernas en Madrid

A primera hora de la mañana, sobre las 7:00, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC 091) recibió el aviso: un hombre se encontraba en el rellano de un edificio de San Blas-Canillejas (Madrid) en actitud agresiva y portando dos cuchillos. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al inmueble y localizaron al individuo visiblemente alterado.

Según la información policial, los agentes le requirieron en varias ocasiones que depusiera su actitud y soltara las armas blancas. El varón hizo caso omiso y arremetió contra ellos, elevando de forma inmediata el nivel de riesgo en un espacio cerrado. Ningún agente resultó herido.

Ante la amenaza directa, los policías efectuaron varios disparos dirigidos a zonas no vitales del sospechoso. Tras los disparos, el hombre se replegó y se atrincheró en su vivienda del mismo edificio, bloqueando la entrada.

Mientras se acordonaba la zona y se verificaba que no hubiera terceras personas en riesgo, la intervención quedó contenida a la espera de unidades especializadas para minimizar daños y resolver el bloqueo con seguridad.

Reducción con táser y traslado hospitalario

Con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los agentes accedieron finalmente al domicilio. La neutralización se realizó mediante el empleo de una pistola táser, lo que permitió reducir al individuo sin daños mayores. Un equipo sanitario atendió al detenido in situ y lo trasladó al hospital, donde se confirmó que sus heridas no revestían gravedad.

Fuentes policiales señalan que se trata de un ciudadano español nacido en 1959. Consta que hace aproximadamente un mes ya había sido detenido por portar y mostrar armas blancas en la vía pública. En esta ocasión, se le atribuye un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.

En el operativo han intervenido unidades de Policía Judicial y Policía Científica para inspección técnica, recogida de indicios y reconstrucción de la secuencia. El Grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de delimitar responsabilidades, verificar el origen de las armas y tomar declaración a testigos y vecinos que alertaron de la discusión previa en la comunidad.

El detenido permanece bajo custodia policial, y se practican diligencias para aclarar qué desencadenó la agresión.

