Condenado a 14 años de cárcel un hombre de 85 años por abusar de sus dos nietas menores

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 14 años de cárcel y al pago de 60.000 euros a un hombre de 85 años por abusar sexualmente de sus dos nietas menores de edad. El hombre abusó de las niñas, que son primas, cuando tenían 6 y 7 años hasta los 14 y 15, respectivamente, mientras se quedaban a su cuidado casi todas las tardes porque los padres no podían atenderlas por motivos laborales. Los hechos sucedieron entre 2006 y 2015, antes de la entrada en vigor de la conocida como 'ley del sí es sí', por la que se tipifica como agresión sexual cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento.

El procesado, aprovechándose de la autoridad que representaba, les aseguraba que era normal y las agarraba con fuerza. Además, se enfadaba con ellas, lloraba y les pedía que no contaran nada porque destruirían a la familia si lo hacían. En su defensa, el hombre afirmó que la denuncia de una de las menores se debía a que quería sacarle dinero porque el padre se había arruinado y por el noviazgo que comenzó una de las dos chicas.

Las niñas fueron sometidas a tratamiento psicológico y una de ellas llegó a sufrir alopecia a los diez años, alteraciones de carácter, rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones sexuales con normalidad. Su prima también mostró un fuerte cambio de actitud con ataques de ira, por lo que los padres la llevaron al psiquiatra y psicólogo, donde no llegó a contar lo que aún estaba pasando y de hecho ni siquiera se lo decía a su prima.

Cuando los padres pidieron explicaciones al acusado, este no justificó ni negó nada sino que se limitó a bajar la cabeza y, después, varios testigos describieron el comportamiento del hombre con las niñas que siempre les pareció sospechoso. El acusado queda absuelto de dos delitos de exhibición de material pornográfico de los que era acusado por la Fiscalía.

Argumentos sin respaldo

Argumentos que la Sala ha considerado “huérfanos de respaldo probatorio e incluso resultan inverosímiles porque los recursos del procesado eran muy limitados y tampoco existe relación alguna entre que su nieta tuviera pareja con lo ocurrido”. De hecho, se lo contó a su madre antes de tener novio.

