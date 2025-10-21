El Ayuntamiento de Madrid revisa si Rosalía tenía autorización para el acto sorpresa en Callao

Rosalía movilizaba este lunes a través de las redes sociales a miles de fans para un acto sorpresa en la plaza madrileña de Callao. La cantante presentaba la portada de su nuevo disco, 'Lux', que ya se puede reservar y saldrá a la venta el 7 de noviembre.

Aparecía sobre las 22:00, cuando se ha bajado del coche corriendo, seguida por algunos fans, y ha entrado en un hotel cercano. Minutos después, el contador llegaba a cero en las pantallas de Callao y se ha proyectado la portada de su nuevo disco. Finalmente, Rosalía apenas se dejó ver entre los miles de seguidores y ha abandonado la zona en el mismo coche que ella ha conducido en el trayecto de ida, aseguran desde la Policía Municipal

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid está investigando si la cantante Rosalía había solicitado permiso para presentar su nuevo disco en las pantallas de Callao a alguna de sus áreas como Seguridad, Movilidad o Cultura, así como al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, tras anunciarlo de forma sorpresa en redes sociales provocando el colapso en la plaza. Y advierte la vicealcaldesa Inma Sanz que, de no ser así, "se actuaría en consonancia".

La cantante catalana comenzó a emitir a las 20:45 horas un vídeo en directo en Tiktok en el que avisaba de que a las 22:00 iba a haber un acto en Callao relacionado con el lanzamiento de su disco.

El delegado de Movilidad, Borja Carabante, reconoce que en su área de Gobierno no consta que el equipo de la cantante hubiera solicitado permiso, pero continúan revisando en "todas las oficinas de atención al ciudadano" por si se hubiera hecho.

Si se confirma que no se había solicitado, el Ayuntamiento de Madrid iniciará "un expediente disciplinario que podrá conllevar una sanción por no pedir permiso por un evento que se celebra en la vía pública".

Una sanción que Carabante no ha precisado ya que el evento no contó con ningún escenario ni se produjo "emisión de ruidos": "entiendo que no será una muy grave, pero desde luego tenemos que iniciar el expediente sancionador".

'Lux', el nuevo álbum de Rosalía

La cantante española Rosalía anunció este lunes en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York) que su nuevo álbum, 'Lux', saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre. En la portada luce un atuendo blanco con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.

La semana pasada la artista también compartió una partitura bajo el título 'Berghain', el nombre de una de las discotecas de música tecno más famosas de Berlín (Alemania). Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde 'Motomami'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.