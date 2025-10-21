La Unión Europea aprueba la obtención del carnet de conducir a los 17 años

El pleno del Parlamento Europeo ha ratificado el acuerdo entre instituciones que permitirá obtener el carnet de conducir a partir de los 17 años con la condición de ir acompañado hasta cumplir los 18, la mayoría de edad. Esta reforma, además, sienta las bases para un carnet digital europeo con hasta 15 años de validez previsto para 2030, con la posibilidad de que el titular pueda contar simultáneamente con una versión física del permiso. La reforma también da lugar a la posibilidad de la retirada transfronteriza del permiso en casos de infracciones graves.

También, se le permitirá a los Estados miembros reducir a 17 años la edad mínima para obtener el carnet de camión, en este caso, sólo en territorio nacional y acompañados también de un conductor con experiencia.

Además, se impone un periodo de prueba de al menos dos años para los conductores noveles en el cual deberán cumplir normas más estrictas y se podrán enfrentar a sanciones más duras si se da el caso de conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar el cinturón de seguridad o prescindir sistemas de retención infantil.

Una vez dado el visto bueno de los eurodiputados en Estrasburgo (Francia), sólo falta la publicación del Diario Oficial de la UE para que entre en vigor, si bien los gobiernos tendrán unplazo de tres años para establecer la legislación europea en su marco nacional.

Retirada transfronteriza

La suspensión del permiso de conducir por infracciones graves actuaría en toda la Unión Europea. Actualmente, un Estado miembro que sanciona a un conductor con la retirada del carnet sólo puede aplicarlo en su territorio si el permiso en cuestión ha sido expedido en otro país de la UE, y cuando el infractor regresa a su país de residencia sigue teniendo una licencia en vigor, o incluso si viaja por otro Estado miembro.

Con estos cambios, la autoridad que retire el carnet a un conductor con permiso creado en otro país de la UE notificará la sanción a través de la red europea de permisos de conducir (RESPER, siglas en inglés), para que el Estado miembro en donde se ha originado el permiso tenga así la misma sanción.

La Comisión Europea ya propuso en 2023 una revisión de las normas de seguridad vial para hacer frente a los riesgos en la carretera, que aún dejan cada año 20.000 muertes en el conjunto de la Unión Europea.

