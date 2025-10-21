Tenerife
Buscan a un niño de 13 años desaparecido en Tenerife
El niño Ione fue visto por última vez este lunes en Santa Cruz de Tenerife
La organización SOS Desaparecidos ha activado una búsqueda para tratar de localizar a Ione D. M., un niño de 13 años que desapareció el pasado lunes en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Ione es de complexión delgada y tiene el pelo y los ojos castaños. Cuando desapareció vestía pantalón oscuro y camisa clara. Lleva además unas zapatillas de color negro. Mide entre 1,60 y 1,65 de estatura.
En el mensaje de advertencia lanzado por la organización a través de todos su perfiles en redes sociales indican que se trata de un menor altamente vulnerable. La Policía Nacional ha informado de que está trabajando de manera activa en este caso aunque de momento no pueden facilitar más información.
Desde SOS Desaparecidos piden encarecidamente que cualquier persona que haya podido verlo o sepa dónde puede estar se ponga en contacto con ellos a través del siguiente teléfono: 868 286 726. Se trata del contacto de la organización que informa de desapariciones a nivel nacional
