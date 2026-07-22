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Asesinato Las Tablas

Resuelven el crimen de Las Tablas: el autor del asesinato era un marido que se enteró de una infidelidad, mató al amante y acabó suicidándose

La Policía Nacional tenía identificado al hombre pero cuando los agentes acudieron a detenerlo descubrieron que este se había quitado la vida. Según las primeras hipótesis, el presunto autor sospechaba que su mujer mantenía una relación sentimental con la víctima.

Coche Guardia Civil.

Coche Guardia Civil. Europa Press

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Jaime Álvarez
Publicado:

La Policía Nacional ha dado por cerrado el caso de asesinato de un hombre de 37 años en el barrio madrileño de Las Tablas después de que el presunto autor del crimen se suicidase apenas 24 horas después de cometer el crimen.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 14 de julio. La víctima, un ingeniero de nacionalidad española y origen argentino, vivía sola en la vivienda en la que fue asesinada. Según las primeras informaciones, el agresor accedió al domicilio y la atacó con un arma blanca después de rociarla con gas pimienta.

La víctima

Fue justo el fuerte olor de este gas lo que alertó en un primer momento a los vecinos y a las autoridades. Cuando los agentes llegaron al piso, encontraron al hombre tendido en el suelo, en parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo. Además, el cuchillo utilizado en el ataque yacía tirado en el suelo cerca del cuerpo de la víctima.

Los servicios sanitarios trataron de reanimar al hombre, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Desde ese momento, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona que había accedido a la vivienda.

El presunto asesino

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional asumió el caso desde el primer momento. Las investigaciones avanzaron con rapidez y, al día siguiente del crimen, los agentes ya tenían identificado al presunto autor de las puñaladas.

Sin embargo, cuando estos se desplazaron hasta su domicilio en el municipio abulense de La Adrada para detenerlo, les comunicaron que este se había quitado la vida. Tras confirmar su muerte, los agentes dieron por cerrado el caso, por lo que no llegará a judicializarse.

El presunto autor del crimen se encontraba en trámites de separación y creía que su mujer mantenía una relación sentimental con la víctima. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, esa habría sido la principal hipótesis sobre el móvil del asesinato.

A pesar de que la investigación concluye con la identificación del hombre al que la Policía señalaba como presunto responsable del ataque, su muerte impedirá que el caso avance por la vía judicial.

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