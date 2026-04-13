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Caso Traspinedo

La defensa del acusado del crimen de Esther López alega que el zulo encontrado en su casa era una bodega

La Guardia Civil ha confirmado su existencia e inspeccionará si guarda restos biológicos de Esther López.

La Guardia Civil inspeccionará esta semana un zulo que podría estar relacionado con la muerte de Esther López.

La defensa del principal sospechoso alega que el zulo encontrado era una bodega de la familia | EFE

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María Sáez
Publicado:

El hallazgo de un zulo en la vivienda del principal sospechoso arroja luz en la investigación del caso de Esther López en Traspinedo, Valladolid. Después de cuatro años, la Guardia Civil ha confirmado la existencia de este habitáculo en la que era la residencia familiar hasta hace solo unos meses de Óscar, único investigado.

La defensa del sospechoso asegura que esta zona, que tenía el acceso escondido, era "una bodega". Ha alegado que "llevaba años cerrada" debido a las lluvias, que hacían que se inundara.

Situada en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo, el chalet había sido vendido hace pocos meses por la familia del acusado. Tras pasar una larga temporada deshabitado, ha sido el nuevo inquilino quien ha dado la voz de alarma.

Según las fuentes consultadas, el zulo se encontraba oculto bajo una litera. Al plantear una serie de reformas, su propietario vio unas losas que se movían y descubrió la trampilla al retirarlas.

A la espera de recibir la orden del juez, la Guardia Civil realizará una inspección ocular esta semana de la habitación, desconocida hasta el momento.

Actualmente, Óscar Sanz se encuentra en libertad provisional a la espera de la fecha del juicio.

Cronología del caso Traspinedo

La muerte de Esther López a los 35 años, se produjo tras su desaparición el 12 de enero de 2022. Tras tres semanas ilocalizable, apareció su cadáver en una cuneta contigua a una carretera en dirección a su pueblo el 5 de febrero.

La última vez que fue vista, la víctima se encontraba con Sanz y otro amigo. Esther aceptó dormir en casa del sospechoso, con el que acabó teniendo una discusión que le hizo abandonar la casa.

El ahora acusado siguió a la mujer con su vehículo a una velocidad de unos 40 km/h. La Fiscalía sostiene que Sanz la atropelló de manera intencionada con la intención de matarla. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública afirma que las lesiones no eran mortales, por lo que la mujer podría haber sobrevivido de haber sido atendida. La causa de la muerte fue un shock multifactorial.

Asimismo, la Fiscalía afirma que cuando el acusado ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo hasta depositarlo en la cuneta donde fue encontrada.

Por este crimen se ha procesado a Óscar S.M., contra quien ya se ha abierto juicio oral. Un jurado popular determinará la culpabilidad del acusado, que enfrenta un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

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