Mascarilla obligatoria en los centros de salud catalanes: los contagios se han duplicado en una semana

La gripe ha aumentado notablemente en Catalunya durante la última semana: los casos se han duplicado y se ha superado el nivel de transmisión considerado moderado. Según los datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC), los contagios empezaron a subir hace cinco-seis semanas, lo que indica que la temporada de gripe ha empezado antes de lo habitual y con más fuerza. Aunque -según los expertos- quedan aún semanas para llegar al pico de contagios , el nivel de transmisión de la gripe ha alcanzado niveles muy altos, con 24.969 nuevos diagnósticos en los últimos 7 días, más del doble que la semana anterior.

Además, está causando muchos problemas en los hospitales y algunas urgencias se han colpsado. Los sindicatos Metges de Catalunya y SATSE han denunciado que las urgencias de algunos centros de salud están muy saturadas por el brote de este año y advierten que esto es solo el comienzo.

La portavoz del gobierno catalán , Silvia Paneque , ha explicado que mañana será obligatoria en todos los centros de salud pero recomienda que ya se utilice a partir de hoy mismo "Mañana se publicará la resolución de la obligatoriedad en centros de salud, hospitales y residencias de personas mayores, tanto de personal como de visitas”

"La mascarilla salva vidas"

Paneque señala el papel que juega la mascarilla para evitar los contagios y contener el virus , por eso lanza un mensaje claro a la ciudadanía e insta a los catalanes a vacunarse “Llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía de Catalunya que ya la ha mostrado en otras ocasiones. Insistimos en la vacunación como en el uso de la mascarilla. Las dos medidas salvan vidas”

Desde la conselleria de salud recuerdan que "La Covid ya nos demostró que la utilización de las mascarillas es una opción preventiva y, por tanto, desde el Departament de Salut hoy se firmará esta resolución para la obligatoriedad de su uso".

