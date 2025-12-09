Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Mascarillas

Mascarilla obligatoria en los centros de salud catalanes: los contagios se han duplicado en una semana

El gobierno catalán decide imponer esta medida tras el aumento de contagios. El ascenso comenzó antes de lo habitual y de forma más marcada. En la última semana se han duplicado los casos y las urgencias en algunos hospitales se están saturando.

Mujer con mascarilla

Mujer con mascarillaFreepick

Publicidad

Marta Rams
Publicado:

La gripe ha aumentado notablemente en Catalunya durante la última semana: los casos se han duplicado y se ha superado el nivel de transmisión considerado moderado. Según los datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC), los contagios empezaron a subir hace cinco-seis semanas, lo que indica que la temporada de gripe ha empezado antes de lo habitual y con más fuerza. Aunque -según los expertos- quedan aún semanas para llegar al pico de contagios , el nivel de transmisión de la gripe ha alcanzado niveles muy altos, con 24.969 nuevos diagnósticos en los últimos 7 días, más del doble que la semana anterior.

Además, está causando muchos problemas en los hospitales y algunas urgencias se han colpsado. Los sindicatos Metges de Catalunya y SATSE han denunciado que las urgencias de algunos centros de salud están muy saturadas por el brote de este año y advierten que esto es solo el comienzo.

La portavoz del gobierno catalán , Silvia Paneque , ha explicado que mañana será obligatoria en todos los centros de salud pero recomienda que ya se utilice a partir de hoy mismo "Mañana se publicará la resolución de la obligatoriedad en centros de salud, hospitales y residencias de personas mayores, tanto de personal como de visitas”

"La mascarilla salva vidas"

Paneque señala el papel que juega la mascarilla para evitar los contagios y contener el virus , por eso lanza un mensaje claro a la ciudadanía e insta a los catalanes a vacunarse “Llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía de Catalunya que ya la ha mostrado en otras ocasiones. Insistimos en la vacunación como en el uso de la mascarilla. Las dos medidas salvan vidas”

Desde la conselleria de salud recuerdan que "La Covid ya nos demostró que la utilización de las mascarillas es una opción preventiva y, por tanto, desde el Departament de Salut hoy se firmará esta resolución para la obligatoriedad de su uso".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Efemérides de hoy 9 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 9 de diciembre?

Efemérides de hoy 9 de diciembre de 2025: Croacia se adhiere a la UE

Publicidad

Sociedad

Mujer con mascarilla

Mascarilla obligatoria en los centros de salud catalanes: los contagios se han duplicado en una semana

Ya hay más mascotas que niños en España

En Cádiz ya se registran cuatro veces más mascotas que nacimientos

Un golpe de mar mata a una persona y arrastra a otras nueve en el muelle de Puerto de la Cruz

Muere una quinta víctima de los golpes de mar de los últimos dos días en Canarias

Vecina de Ciudad Lineal
Madrid

Los vecinos de la mujer que se lanzó desde un décimo piso con sus hijos señalan problemas psicológicos: "Le veía un aspecto bastante agotado"

Imagen de la mujer que portaba la cocaína
Tráfico de drogas

Finge estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en el vientre en el aeropuerto de Barajas

Mossos d´Esquadra
Sucesos

Detienen a un hombre por presuntamente matar a su pareja en su casa de L'Hospitalet de Llobregat

Los hechos han ocurrido la pasada madrugada. La policía catalana ya ha abierto una investigación.

Incendio por árbol de navidad en Lugo
Incendio

Un árbol de Navidad pudo causar el incendio mortal de Palas de Rei, Lugo

La fallecida es una mujer de 51 años que se encontraba de viaje en la zona para visitar a su familia. El resto de residentes, uno de ellos menor, continúan recuperándose de la inhalación de humo.

Huelga de médicos.

Médicos de toda España afrontan 4 días de huelga para retomar la protesta por el estatuto aprobado por el Ministerio de Sanidad

Terremoto en Melilla

Un terremoto de magnitud 3,7 sacude Melilla

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 9 de diciembre de 2025

Publicidad