Detienen a un hombre por presuntamente matar a su pareja en su casa de L'Hospitalet de Llobregat

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un varón de 46 años acusado de presuntamente asesinar a su pareja en el domicilio en el que convivían en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según ha informado la policía catalana.

El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana. Los agentes han abierto una investigación para aclarar cómo ha sido este crimen machista.

Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que el crimen ha ocurrido tras una pelea de la pareja en el piso de L'Hospitalet de Llobregat donde vivían, sin que hubiese niños en el domicilio.

La División de Investigación criminal ha tomado el mando de las investigaciones.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, a las 6:30 de la mañana han recibido un aviso de que había una pelea dentro de un domicilio de L'Hospitalet de Llobregat. Se desplazaron hasta el lugar los Mossos d'Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas.

Cuando han llegado, se han encontrado al cuerpo de la mujer sin vida con signos de violencia y también a la pareja de la víctima cerca del lugar. El hombre ha quedado detenido por su presunta vinculación con el crimen. Los Mossos investigan el caso como violencia machista.

La delegación del Gobierno ha expresado que está recabando datos por presunta violencia de género.

Según recoge 'El Periódico', la policía científica ha registrado la vivienda. Por su parte, policías del Área de Investigación Criminal y patrullas de Seguridad Ciudadana de los Mossos han preguntado a los vecinos.

En 2025 han fallecido 42 mujeres por violencia de género

De confirmarse, se trataría de otro caso de víctima mortal por violencia de género. Según recoge el Ministerio de Igualdad, en total han fallecido 42 mujeres por violencia machista. El último caso cuantificado se trata del caso confirmado de una mujer de 29 años, presuntamente asesinada por su cónyuge en Alicante.

Asimismo, en 2024 se notificaron 544 denuncias diarias, según el Poder Judicial de España. Un problema que también se extrapola a otro dato: los hombres de entre 16 y 21 años son el grupo menos concienciado contra la violencia de género, tal y como detalla el sexto 'Macroestudio de violencia de género Tolerancia Cero'.

