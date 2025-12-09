Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Sucesos

Detienen a un hombre por presuntamente matar a su pareja en su casa de L'Hospitalet de Llobregat

Los hechos han ocurrido la pasada madrugada. La policía catalana ya ha abierto una investigación

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Imagen de archivo de Mossos d'EscuadraEuropa Press

Publicidad

Beni López
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un varón de 46 años acusado de presuntamente asesinar a su pareja en el domicilio en el que convivían en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según ha informado la policía catalana.

El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana. Los agentes han abierto una investigación para aclarar cómo ha sido este crimen machista.

Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que el crimen ha ocurrido tras una pelea de la pareja en el piso de L'Hospitalet de Llobregat donde vivían, sin que hubiese niños en el domicilio.

La División de Investigación criminal ha tomado el mando de las investigaciones.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, a las 6:30 de la mañana han recibido un aviso de que había una pelea dentro de un domicilio de L'Hospitalet de Llobregat. Se desplazaron hasta el lugar los Mossos d'Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas.

Cuando han llegado, se han encontrado al cuerpo de la mujer sin vida con signos de violencia y también a la pareja de la víctima cerca del lugar. El hombre ha quedado detenido por su presunta vinculación con el crimen. Los Mossos investigan el caso como violencia machista.

La delegación del Gobierno ha expresado que está recabando datos por presunta violencia de género.

Según recoge 'El Periódico', la policía científica ha registrado la vivienda. Por su parte, policías del Área de Investigación Criminal y patrullas de Seguridad Ciudadana de los Mossos han preguntado a los vecinos.

En 2025 han fallecido 42 mujeres por violencia de género

De confirmarse, se trataría de otro caso de víctima mortal por violencia de género. Según recoge el Ministerio de Igualdad, en total han fallecido 42 mujeres por violencia machista. El último caso cuantificado se trata del caso confirmado de una mujer de 29 años, presuntamente asesinada por su cónyuge en Alicante.

Asimismo, en 2024 se notificaron 544 denuncias diarias, según el Poder Judicial de España. Un problema que también se extrapola a otro dato: los hombres de entre 16 y 21 años son el grupo menos concienciado contra la violencia de género, tal y como detalla el sexto 'Macroestudio de violencia de género Tolerancia Cero'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un lujoso coche o un apartamento en Sanlúcar de Barrameda: los regalos de la cesta de Navidad más deseada de España

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Control de seguridad en el aeropuerto de Madrid

Finge estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en el vientre en el aeropuerto de Barajas

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Detienen a un hombre por presuntamente matar a su pareja en su casa de L'Hospitalet de Llobregat

Incendio por árbol de navidad en Lugo

Un árbol de Navidad pudo causar el incendio mortal de Palas de Rei, Lugo

Huelga de médicos.
Protestras

Médicos de toda España afrontan 4 días de huelga para retomar la protesta por el estatuto aprobado por el Ministerio de Sanidad

Terremoto en Melilla
Terremoto

Un terremoto de magnitud 3,7 sacude Melilla

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 9 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 9 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Croacia se adhiere a la UE
Efemérides

Efemérides de hoy 9 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 9 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 9 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de la fachada del hospital 12 de Octubre

Mejora uno de dos los niños que fue arrojado por su madre en Ciudad Lineal

Muere de parada cardiorrespiratoria cuando lo iban a detener por robar en un locutorio de Torremolinos

Muere un hombre de 35 años cuando la policía intentaba reducirlo en Torremolinos

Recepción de un hotel.

Un hombre hace un 'simpa' de 19.000 euros en un hotel de Mallorca y trata de hospedarse en otro de la misma cadena

Publicidad