Un robo de cable interrumpe trenes de alta velocidad y provoca retrasos entre Andalucía y Madrid

El robo de un cable en la línea ferroviaria entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba ha provocado desde primera hora de este jueves importantes incidencias en el tráfico ferroviario de alta velocidad. La avería está afectando tanto a trenes de larga como de media distancia que conectan Andalucía con el resto de España, especialmente en los trayectos con origen o destino en Madrid.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado a través de sus redes sociales de este suceso, detectado durante la madrugada. El robo se produjo en torno a las 00.40 horas y ha causado un fallo en el sistema de señalización LZB (Linienzugbeeinflussung), utilizado como control principal en la red de alta velocidad española desde 1992.

Afectación en la circulación y retrasos generalizados

La sustracción del cable ha generado problemas en ambas vías del tramo comprendido entre Córdoba y Guadajoz, así como entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en la vía II. Ante esta situación, los trenes están circulando con autorización de rebase de señales (BSL) y con banalizaciones selectivas por la vía I entre Córdoba y Almodóvar, lo que permite mantener el servicio, aunque con velocidades inferiores a las habituales.

Como consecuencia, los trenes de alta velocidad de media y larga distancia acumulan un retraso medio estimado de unos 35 minutos. Además, la compañía francesa Ouigo ha decidido suprimir el tren que debía enlazar Madrid y Sevilla con salida a las 8:42 horas desde la capital.

ADIF ha señalado que sus equipos técnicos trabajan para resolver la incidencia "a la mayor brevedad posible" y restablecer la normalidad en las conexiones ferroviarias afectadas.