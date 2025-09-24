Nueva víctima de la 'estafa del amor', un jubilado pierde todos sus ahorros por un engaño creado con IA: "Me afectó psicológicamente"

José Ignacio Villameriel (78 años), ha caído en una nueva estafa del amor creada por Inteligencia Artificial. Este jubilado, que solo buscaba otra oportunidad en el amor, ha perdido todos sus ahorros (8.800 euros), parte de un piso y alguna amistad. Todo esto por Ainur, una supuesta mujer de Kazajistán que quería venir a España y entablar un romance con él. La realidad es que ella no existe, es una trampa creada mediante IA.

Una estafa que ha durado meses

Todo comenzó cuando José Ignacio, triste y solo tras la pérdida de su mujer, se refugió en las redes sociales y el contacto humano online. Así fue como el 29 de noviembre de 2024 recibió el primer mensaje de Ainur "me dijo que tenía 43 años, que era médico de una aldea y que buscaba hombres serios porque había tenido una mala experiencia con un hombre de su país", comentaba el jubilado.

En un principio el hombre sospecho de la situación, ya que según relata no le cuadraba que se comunicase con él por correo “me sorprendió que contactara conmigo por email y me dijo que me había visto en redes sociales".

Por ello, después de varias semanas de conversación, Ignacio le pidió hablar por teléfono para esclarecer sus dudas. Ainur se negó debido a problemas con la línea, algo que, según explica el jubilado, levantó más las sospechas: “Me dijo que no podía por su compañía de teléfono y porque su móvil era malo. Se lo comenté a un amigo y me dijo que era sospechoso. Yo entonces se lo dije a ella y me envió un vídeo para que no sospechara".

Después de recibir el vídeo, el afectado comenzó a cumplir las peticiones de la “mujer”, que no paraba de pedirle dinero por distintos motivos. Le pidió 2.000 euros para comprar un billete para ir a Benidorm a verle "me comentó que había tenido problemas con el banco y que le tenía que enviar dinero para los billetes y le mandé 2.100 euros". Después, necesitaba sacar una visa para poder realizar el viaje "Dijo que necesitaba 10.000 euros, yo le envíe 2.300 más que era lo que tenía, pero me contestó que necesitaba aún 4.400 euros más y pedí un anticipo a un familiar que me estaba pagando un piso que le había vendido y se lo mandé".

Tras enviar un total de 8.800 euros, Ainur confirmó su viaje desde Kazajistán hasta Madrid para finales de enero. Llegado el momento Ignacio fue en autobús desde Alicante, pero por el camino recibió un mensaje que evitó el encuentro "me contó que la habían detenido en la aduana con una pieza de arte que no se podía sacar del país y que necesitaba 22.000 euros más".

Ante esto el hombre acudió a todo tipo de entidades financieras para obtener un préstamo y mandar el dinero solicitado, pero todos se lo negaron. Desesperado y sin el dinero, contactó con un programa de televisión para contar la historia de Ainur y tras analizar la situación destaparon todo el engaño.

Arruinado y sin hogar

José Ignacio, acudió a una comisaría a denunciarlo, comenta que: "Enseguida la agente me aseguró que se trataba de una estafa del amor de libro".

Debido a esto ha perdido su dinero y su hogar, ya que tuvo que abandonar el piso en alquiler en el que residía. Solo le queda su pensión mensual de 1000 euros, pero ante todo mantiene el optimismo: "Ahora vivo en un piso compartido, pero estoy muy bien. Me afecto psicológicamente, pero lo he superado".

