Pierde una mochila con 22.500 euros de una herencia y la recupera dos días después

Ocurrió a última hora del viernes en la estación de transporte público de Santa Cruz de Tenerife. Un hombre de 85 años entró al baño y dejó su mochila en un banco, cuando salió se olvidó de cogerla y quedó allí olvidada. Una persona, con cierto reparo por acercarse a ella por si podía suponer algún peligro alertó a los agentes que estaban en el lugar haciendo las rutinarias rondas. Se acercaron y comprobaron que se trataba de un bolso aparentemente solo con ropa, "llegaron a pensar que podría tratarse de las pertenencias de alguna persona que vive en la calle", nos asegura el portavoz de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Benito Fortes.

"Como hacemos habitualmente en estos casos, llevamos el bolso al departamento de objetos perdidos a la espera de que su propietario lo reclamara. Cuando comprobamos lo que había en el interior nos damos cuenta de que bajo la ropa había varios sobres con una importante cantidad de dinero".

¿Qué ocurrió?

El propietario acudió el sábado a la comisaría de Policía Local con síntomas de desorientación y sin poder explicar qué hacía allí ni qué había olvidado. Los agentes pudieron contactar con un familiar para que se hiciera cargo de él pero no relacionaron el valioso hallazgo con el octogenario.

Ya el lunes, el propietario de la mochila se personó en las dependencias policiales y con la ayuda de los agentes pudieron determinar que el bolso era suyo. Según el portavoz de la Policía Local de la capital tinerfeña “antes de hacer entrega de cualquier objeto hacemos todas las comprobaciones, más aún en casos como este. Nos aseguramos de que el bolso era suyo y también el dinero. Comprobamos además que era una suma procedente de una herencia que había cobrado pocas horas antes de perderlo”

“Una vez constatado que se trataba indudablemente de su propietario, quisimos evitar cualquier problema similar y le acompañamos al banco para que pudiera ingresar el dinero sin correr más riesgos”, asegura Fortes

