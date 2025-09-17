Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros tras comprar un noria en Italia: "Confié mis inversiones a la persona equivocada"

Jorge Lorenzo, expiloto y cinco veces campeón del mundo -dos en 250 cc (2006 y 2007) y tres en MotoGP (2010, 2012 y 2015), ha denunciado la estafa de la que asegura haber sido víctima tras comprar un noria en Vieste, Italia. En una entrevista en el programa italiano 'Dentro la notizia', emitido por Canale 5, el mallorquín cuenta que invirtió 1,4 millones de euros para adquirir esa atracción durante cuatro años, pero que lleva un año sin cobrar la mensualidad que debería pagarle la persona a la que alquiló la noria.

"Una entrevista destinada a protegerme a mí y a ti, donde te cuento lo que me pasó y apelo a mis fans y amigos a no usar la Noria de Vieste @comunedivieste para poner fin a las injusticias que estoy experimentando", anunciaba Lorenzo en su cuenta de Instagram.

"El supuesto amigo me dijo que era un negocio muy bueno, que daba un rédito muy alto. Confié mis inversiones a la persona equivocada a nivel de inversión. Lo consideraba un amigo. El acuerdo era que, en los cuatro años de contrato, él me iba a dar un canon mensual por el alquiler de la noria", detalla Jorge Lorenzo en Canale 5.

El expiloto mallorquín reconoce que lleva un año sin cobrar la mensualidad acordada y que la deuda se eleva ya a "más de 200.000 euros".

"Me comenzó a pagar tarde y mal. Muy tarde, muy tarde. El último euro que recibí fue en septiembre. Justo hace un año. La deuda asciende a más de 200.000 euros", denuncia Jorge Lorenzo.

"Nunca responde dónde está y yo pierdo el control de la noria"

Jorge Lorenzo explica que le está siendo muy complicado localizar a esa persona, a la que conoció en Dubái, y a la noria, ya que mueve entre diferentes localidades italianas.

"Nunca responde dónde está, con lo cual cuando la va moviendo y yo pierdo el control de la noria", relata Lorenzo en el Programa de Ana Rosa.

"(La noria) No está asegurada, que por contrato tenía que estarlo, con lo cual en un trayecto con el camión puede tener un accidente, quemarse, y desaparecer mi inversión completamente, o incluso venderla. El seguro civil sí lo ha hecho, que es el más barato. Pero asegurar la noria de 1,3 millones, no", explica Jorge Lorenzo.

Por último, el expiloto de MotoGP denuncia que el individuo sigue utilizando su imagen para promocionar la noria.

"Sigue aprovechando mi imagen para dar a ver que todo sigue igual, que somos socios y amigos y nada ha cambiado", apunta Jorge Lorenzo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com