Calendario escolar Andalucía 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

El calendario escolar marca el ritmo académico del año y, en muchos casos, también estipula las rutinas familiares.

Desde el inicio de curso hasta que vuelven a cerrarse las puertas en junio, transcurren meses frenéticos, encorsetados en los hábitos de cada casa.

Conocer con antelación calendario escolar 2026-2027 de Andalucía facilitará la transición entre vacaciones y vuelta al cole de alumnos, padres y educadores y ayudará a planificar el año.

Ya que, si bien volver a reencontrarse con compañeros y profesores puede acarrear ilusión y nervios, lo cierto es que saber cuándo empiezan las vacaciones de Navidad de este curso o conocer qué días no lectivos hay este año pueden suponer una mayor tranquilidad para todos.

Inicio y fin del curso escolar de Andalucía 2026 - 2027

La Junta de Andalucía ha estipulado días diferentes de inicio de curso para cada ciclo formativo. Sin embargo, todos los niveles educativos comenzarán las clases durante el mes de septiembre:

3 de septiembre : primer ciclo de Educación Infantil, es decir, los alumnos de 0 a 3 años.

: primer ciclo de Educación Infantil, es decir, los alumnos de 0 a 3 años. 10 de septiembre : segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial.

: segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. 15 de septiembre : Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Programas Profesionales, Conservatorios de Música/Danza.

: Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Programas Profesionales, Conservatorios de Música/Danza. 21 de septiembre: Centros de Enseñanza de Idiomas y Centros de Régimen Especial.

En cuanto al fin de curso:

23 de junio de 2027 : último día lectivo para todas las enseñanzas (Infantil, Primaria, Especial, ESO, FP, Escuelas de Idiomas y 1º de Bachillerato)

: último día lectivo para todas las enseñanzas (Infantil, Primaria, Especial, ESO, FP, Escuelas de Idiomas y 1º de Bachillerato) 30 de junio de 2027 : cierre de actividades académicas generales y evaluaciones.

: cierre de actividades académicas generales y evaluaciones. 29 de julio de 2027: fin del curso en Escuelas Infantiles (primer ciclo).

Calendario escolar Andalucía 2026 - 2027: estos son los días festivos, puentes y vacaciones

En este curso escolar de la Comunidad de Andalucía 2026-2027 habrá cinco días de carácter no lectivo, a los que se suman otras festividades que coinciden en sábado y, por tanto, no generan días adicionales de descanso.

Además, como es habitual, el curso contará con las vacaciones de Navidad y Semana Santa:

Navidad : a partir del jueves 24 de diciembre de 2026, aunque el fin de este período vacacional varía, según la provincia.

: a partir del jueves 24 de diciembre de 2026, aunque el fin de este período vacacional varía, según la provincia. Semana Santa: del 22 de marzo (Lunes Santo) al 28 de marzo (Domingo de Resurrección) de 2027.

La vuelta de las vacaciones de Navidad para los estudiantes de Málaga, Granada y Almería será el jueves 7 de enero; en Huelva, Córdoba y Jaén la vuelta se producirá el viernes día 8; mientras que Sevilla y Cádiz prolongarán estas vacaciones hasta el lunes 11 de enero.

Festivos y días no lectivos:

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España.

2 de noviembre (lunes): traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre (lunes): día no lectivo debido al puente de la Constitución).

8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción (Festivo).

1 de marzo (lunes): traslado del Día de Andalucía

A estas fechas falta por incluir el Día de la Comunidad Educativa que en la mayoría de provincias se celebrará el 26 de febrero, mientras que Cádiz lo trasladará al 30 de abril.

Puentes:

Viendo el calendario, cabe destacar que habrá dos grandes puentes, el primero surge al trasladar el Día de la Constitución (6 de diciembre) al lunes, previo al Día de la Inmaculada. De este modo, los alumnos encadenarán cuatro días seguidos sin clase.

Por otro lado, el viernes 26 de febrero con la celebración del Día de la Comunidad Educativa se inicia un segundo puente que se extenderá hasta el lunes 1 de marzo, jornada festiva por el traslado del Día de Andalucía al caer el 28 de febrero en domingo. Aunque esto último no pasará en Cádiz al mover ese día no lectivo a abril.

Con estos alicientes seguro que alumnos y docentes encaran mejor el inicio del curso 2026-2027, si bien es cierto que probablemente los padres tengan que hacer malabares para encajar esos días no lectivos.