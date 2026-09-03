Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Educación

Calendario escolar País Vasco 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

El calendario escolar para el curso 2026-2027 es diferente para cada comunidad autónoma. Aquí puedes consultar el correspondiente al País Vasco.

Niños corriendo en un colegio

Niños corriendo en un colegio Istock

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Conocer las fechas clave del curso 2026-2027 en el País Vasco resulta fundamental para poder lograr una buena planificación familiar y docente. La Viceconsejera de Políticas Educativas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha facilitado las directrices para que cada centro pueda adaptar a su gusto la normativa y conocer de primera mano los días de docencia.

¿Quieres saber que día empieza el curso, cuándo hay vacaciones o cuáles son los días festivos en el País Vasco? Aquí puedes consultar el calendario escolar 2026-2027 de los centros de enseñanza de vascos.

Calendario escolar País Vasco 2026 - 2027: ¿cuándo comienzan y finalizan las clases?

A continuación, te explicamos cuándo empiezan y acaban las clases en cada etapa educativa, así como los periodos de vacaciones y los días no lectivos más importantes para organizar el curso con antelación.

El día 8 de septiembre de 2026 comienzan las clases para los centros que ofertan estos estudios:

  • 1.º ciclo de Infantil
  • 2.º ciclo de Infantil y Primaria
  • Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
  • Institutos escuela
  • Bachillerato
  • Formación Profesional Básica*
  • Conservatorios Profesionales de Música “Jesús Guridi” (Vitoria-Gasteiz), "Francisco Escudero" (Donostia-San Sebastián) y “Juan Crisóstomo de Arriaga” (Bilbao)
  • Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
  • Escuela de Arte y Superior de Diseño “ID Arte” y Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi “Dantzerti”

*Debido a la implantación de la nueva Formación Profesional Básica, en este tipo de enseñanza se adelantan con respecto a los cursos anteriores pero estas, no podrán comenzar antes del día 3 de septiembre de 2026. Se estima que la mayoría de los centros comenzarán el día 7 de septiembre

Respecto a la finalización del curso:

Último día laborable de junio: 1.º ciclo de Infantil.

18 de junio de 2027: 2.º ciclo de Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato e Institutos escuela.

Asimismo, las fechas de finalización de estos ciclos están establecidas según la programación del centro:

Formación Profesional Básica FP inicial (Grado Medio, Grado Superior, PFI, IFE y cursos preparatorios) Escuela de Arte y Superior de Diseño “ID Arte” Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi “Dantzerti”) Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas Superiores

Apunta las vacaciones y los días festivos del calendario escolar del País Vasco 2026 - 2027

Estas son las vacaciones escolares en el País Vasco según el calendario 2026- 2027:

  • Navidad: del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos
  • Semana Santa: del 22 al 26 de marzo de 2027, ambos incluidos

Respecto a los días festivos, el calendario laboral oficial del País Vasco para 2027 cuenta con 12 festivos autonómicos y nacionales, a los que se deben añadir dos días festivos de carácter local fijados por cada ayuntamiento.

  • 1 de enero 2026 (jueves): Año Nuevo
  • 6 de enero 2026 (martes): Epifanía del Señor
  • 19 de marzo 2026 (martes): San José, Día del Padre
  • 2 de abril 2026 (jueves): Jueves Santo
  • 3 de abril 2026 (viernes): Viernes Santo
  • 6 de abril 2026 (lunes): Lunes de Pascua de Resurrección
  • 1 de mayo 2026 (viernes): Fiesta del trabajo (Día Internacional de los trabajadores)
  • 25 de julio 2026 (sábado): Santiago Apóstol
  • 15 de agosto 2026 (sábado): Asunción de la Virgen
  • 12 de octubre 2026 (lunes): Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, Fiesta Nacional de España
  • 8 de diciembre 2026 (martes): Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre 2026 (viernes): Natividad del Señor

Como novedad, el festivo de 19 de marzo se traslada al 7 de octubre, 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno de Euskadi.

Mueren 84 migrantes, entre ellos un bebé, en un cayuco que viajaba rumbo a Canarias

Mueren 84 migrantes, entre ellos un bebé, en un cayuco que viajaba rumbo a Canarias

Publicidad

Sociedad

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.

Encuentran los restos óseos de la bebé cuyos padres fueron detenidos el miércoles en Santa Bárbara, Tarragona

ceuta

Un amigo del rey de Marruecos reparte hamburguesas a los migrantes que están en Ceuta

Imagen de la entrada del centro de migrantes de Ceuta

Muere un marroquí diabético de 17 años en un centro de acogida en Ceuta

Niños corriendo en un colegio
Educación

Calendario escolar País Vasco 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

Calendario escolar Andalucía
Educación

Calendario escolar Andalucía 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 3 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027
Educación

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y cuáles son los días festivos y las vacaciones

El calendario escolar para el curso 2026-2027 varía según la comunidad autónoma. Te presentamos el correspondiente a Cataluña.

El tren Iryo descarrilado en Adamuz

La rotura de una soldadura entre dos carriles de distinta antigüedad, la "primera anomalía" del accidente de Adamuz

Fachada de la cárcel Brians 2 de Barcelona

Primer ingreso en prisión de un ladrón detenido en Barcelona con 34 antecedentes

Calendario escolar Madrid 2026 - 2027:

Calendario escolar Madrid 2026 - 2027: cuándo vuelven las clases, días festivos y puentes

Publicidad