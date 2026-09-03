Calendario escolar País Vasco 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

Conocer las fechas clave del curso 2026-2027 en el País Vasco resulta fundamental para poder lograr una buena planificación familiar y docente. La Viceconsejera de Políticas Educativas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha facilitado las directrices para que cada centro pueda adaptar a su gusto la normativa y conocer de primera mano los días de docencia.

¿Quieres saber que día empieza el curso, cuándo hay vacaciones o cuáles son los días festivos en el País Vasco? Aquí puedes consultar el calendario escolar 2026-2027 de los centros de enseñanza de vascos.

Calendario escolar País Vasco 2026 - 2027: ¿cuándo comienzan y finalizan las clases?

A continuación, te explicamos cuándo empiezan y acaban las clases en cada etapa educativa, así como los periodos de vacaciones y los días no lectivos más importantes para organizar el curso con antelación.

El día 8 de septiembre de 2026 comienzan las clases para los centros que ofertan estos estudios:

1.º ciclo de Infantil

2.º ciclo de Infantil y Primaria

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Institutos escuela

Bachillerato

Formación Profesional Básica*

Conservatorios Profesionales de Música “Jesús Guridi” (Vitoria-Gasteiz), "Francisco Escudero" (Donostia-San Sebastián) y “Juan Crisóstomo de Arriaga” (Bilbao)

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Escuela de Arte y Superior de Diseño “ID Arte” y Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi “Dantzerti”

*Debido a la implantación de la nueva Formación Profesional Básica, en este tipo de enseñanza se adelantan con respecto a los cursos anteriores pero estas, no podrán comenzar antes del día 3 de septiembre de 2026. Se estima que la mayoría de los centros comenzarán el día 7 de septiembre

Respecto a la finalización del curso:

Último día laborable de junio: 1.º ciclo de Infantil.

18 de junio de 2027: 2.º ciclo de Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato e Institutos escuela.

Asimismo, las fechas de finalización de estos ciclos están establecidas según la programación del centro:

Formación Profesional Básica FP inicial (Grado Medio, Grado Superior, PFI, IFE y cursos preparatorios) Escuela de Arte y Superior de Diseño “ID Arte” Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi “Dantzerti”) Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas Superiores

Apunta las vacaciones y los días festivos del calendario escolar del País Vasco 2026 - 2027

Estas son las vacaciones escolares en el País Vasco según el calendario 2026- 2027:

Navidad : del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos

: del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos Semana Santa: del 22 al 26 de marzo de 2027, ambos incluidos

Respecto a los días festivos, el calendario laboral oficial del País Vasco para 2027 cuenta con 12 festivos autonómicos y nacionales, a los que se deben añadir dos días festivos de carácter local fijados por cada ayuntamiento.

1 de enero 2026 (jueves): Año Nuevo

6 de enero 2026 (martes): Epifanía del Señor

19 de marzo 2026 (martes): San José, Día del Padre

2 de abril 2026 (jueves): Jueves Santo

3 de abril 2026 (viernes): Viernes Santo

6 de abril 2026 (lunes): Lunes de Pascua de Resurrección

1 de mayo 2026 (viernes): Fiesta del trabajo (Día Internacional de los trabajadores)

25 de julio 2026 (sábado): Santiago Apóstol

15 de agosto 2026 (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre 2026 (lunes): Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, Fiesta Nacional de España

8 de diciembre 2026 (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre 2026 (viernes): Natividad del Señor

Como novedad, el festivo de 19 de marzo se traslada al 7 de octubre, 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno de Euskadi.