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Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y cuáles son los días festivos y las vacaciones

El calendario escolar para el curso 2026-2027 varía según la comunidad autónoma. Te presentamos el correspondiente a Cataluña.

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y cuáles son los días festivos y las vacaciones Antena 3 Noticias

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La organización del curso escolar resulta mucho más sencilla cuando se conocen con antelación las fechas más importantes.

Este calendario reúne toda la información clave del curso 2026-2027 en Cataluña para facilitar mejor la planificación de familias, alumnos y docentes.

¿Quieres saber cuándo empieza el curso escolar, cuándo hay vacaciones o cuáles son los días festivos en Cataluña?

Aquí puedes consultar el calendario escolar 2026-2027 de los centros de enseñanza de Cataluña. ¡Apunta las fechas!

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027: ¿cuándo comienzan y finalizan las clases?

A continuación, te contamos cuándo empiezan y terminan las clases en cada etapa educativa, así como los periodos de vacaciones y los días no lectivos más importantes para organizar el curso con antelación.

  • El día 8 de septiembre de 2026 comienzan las clases para estos ciclos: 1.º ciclo de Infantil 2.º ciclo de Infantil y Primaria Educación Secundaria Obligatoria (ESO) Institutos escuela Bachillerato Formación Profesional Básica
  • Y el 14 de septiembre de 2026 para estos otros: FP inicial (Grado Medio, Grado Superior, PFI, IFE y cursos preparatorios) Ciclos de Artes Plásticas y Diseño (Grado Medio) Ciclos de Artes Plásticas y Diseño (Grado Superior) Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas Superiores

Respecto a la finalización del curso:

  • Último día laborable de junio: 1.º ciclo de Infantil.
  • 17 de junio de 2027: Bachillerato.
  • 21 de junio de 2027: 2.º ciclo de Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) e Institutos escuela.

Asimismo, las fechas de finalización de estos ciclos están establecidas según la programación del centro:

Formación Profesional Básica FP inicial (Grado Medio, Grado Superior, PFI, IFE y cursos preparatorios) Ciclos de Artes Plásticas y Diseño (Grado Medio) Ciclos de Artes Plásticas y Diseño (Grado Superior) Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas Superiores

Conoce las vacaciones y los días festivos del calendario escolar de Cataluña 2026 - 2027

Estas son las vacaciones escolares en Cataluña según el calendario 2026- 2027:

  • Navidad: del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos incluidos
  • Semana Santa: del 20 al 29 de marzo de 2027, ambos incluidos

Respecto a los días festivos, el calendario laboral oficial de Cataluña para 2027 cuenta con 12 festivos autonómicos y nacionales, a los que se deben añadir dos días festivos de carácter local fijados por cada ayuntamiento.

  • 1 de enero: Año Nuevo (viernes)
  • 6 de enero: Epifanía del Señor / Reyes (miércoles)
  • 26 de marzo: Viernes Santo (viernes)
  • 29 de marzo: Lunes de Pascua Florida (lunes)
  • 1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado)
  • 24 de junio: San Juan (jueves)
  • 11 de septiembre: Diada Nacional de Cataluña (sábado)
  • 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (martes)
  • 1 de noviembre: Todos los Santos (lunes)
  • 6 de diciembre: Día de la Constitución (lunes)
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles)
  • 25 de diciembre: Navidad (sábado)

En el caso de Barcelona, a estas fechas se le suman tradicionalmente los dos festivos locales: el Lunes de Pascua Granada (Segunda Pascua) y La Mercè: 17 de mayo de 2027 y 24 de septiembre 2026, respectivamente.

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