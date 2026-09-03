VÍDEO | España inunda sus calles por Ceuta

Los españoles han inundado las calles de todo el país para mostrar su apoyo a los ceutíes este 2 de septiembre coincidiendo, además, con el Día de Ceuta. Son más de 260 municipios los que han salido a la calle por toda España para dar su apoyo a la ciudad autónoma, para decirles que no están solos y para criticar la gestión del Gobierno en esta crisis. En el vídeo superior es posible ver las imágenes aéreas.

Horas antes de producirse estas movilizaciones llegó el informe policial pedido por la Audiencia Nacional, 55 páginas que, entre otros asuntos, concluye que "no estamos ante un acontecimiento espontáneo ni incidental". Comparándolo con otras entradas masivas, el informe habla de "una acción mucho más compleja y elaborada". Y muy importante: el asalto tuvo una "dirección estratégica y operacional", por lo que la Policía descarta que lo organizaran las mafias. Esto supone un desmentido clarísimo a la tesis que mantiene el Gobierno desde el primer día.

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