Noticias de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre la actuación del Gobierno en la crisis de Ceuta, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 3 de septiembre.

Sánchez vuelve a exculpar a Marruecos

El presidente del Gobierno asegura que no hay "evidencias" que señalen a Marruecos en la planificación de la entrada masiva a Ceuta y anuncia que el Gobierno publicará todos los informes sobre lo ocurrido.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, carga contra Pedro Sánchez, le pide su dimisión y le pregunta "por qué tiene miedo a Marruecos y qué sabe Marruecos sobre él".

'La bola negra', preseleccionada para los Oscar

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, producida por Atresmedia se encuentra entre las seleccionadas a los Oscar el próximo miércoles 16 de septiembre junto a 'El ser querido' y 'Los domingos'.