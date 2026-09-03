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Noticias de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 3 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026 | Antena 3 Noticias

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La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre la actuación del Gobierno en la crisis de Ceuta, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 3 de septiembre.

Sánchez vuelve a exculpar a Marruecos

El presidente del Gobierno asegura que no hay "evidencias" que señalen a Marruecos en la planificación de la entrada masiva a Ceuta y anuncia que el Gobierno publicará todos los informes sobre lo ocurrido.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, carga contra Pedro Sánchez, le pide su dimisión y le pregunta "por qué tiene miedo a Marruecos y qué sabe Marruecos sobre él".

'La bola negra', preseleccionada para los Oscar

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, producida por Atresmedia se encuentra entre las seleccionadas a los Oscar el próximo miércoles 16 de septiembre junto a 'El ser querido' y 'Los domingos'.

Efemérides de hoy 3 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 3 de septiembre?

Efemérides de hoy 3 de septiembre de 2026: La nueva Marcha Real

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Sociedad

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.

Encuentran los restos óseos de la bebé cuyos padres fueron detenidos el miércoles en Santa Bárbara, Tarragona

ceuta

Un amigo del rey de Marruecos reparte hamburguesas a los migrantes que están en Ceuta

Imagen de la entrada del centro de migrantes de Ceuta

Muere un marroquí diabético de 17 años en un centro de acogida en Ceuta

Niños corriendo en un colegio
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Calendario escolar País Vasco 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

Calendario escolar Andalucía
Educación

Calendario escolar Andalucía 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y qué días serán festivos

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Noticias de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 3 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027
Educación

Calendario escolar Cataluña 2026 - 2027: cuándo empiezan las clases y cuáles son los días festivos y las vacaciones

El calendario escolar para el curso 2026-2027 varía según la comunidad autónoma. Te presentamos el correspondiente a Cataluña.

El tren Iryo descarrilado en Adamuz

La rotura de una soldadura entre dos carriles de distinta antigüedad, la "primera anomalía" del accidente de Adamuz

Fachada de la cárcel Brians 2 de Barcelona

Primer ingreso en prisión de un ladrón detenido en Barcelona con 34 antecedentes

Calendario escolar Madrid 2026 - 2027:

Calendario escolar Madrid 2026 - 2027: cuándo vuelven las clases, días festivos y puentes

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