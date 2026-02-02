Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las limitaciones de velocidad continúan causando retrasos de los trayectos en tren: "Va muy despacio, como si fueras en coche"

Mientras las demoras se acumulan en las principales lineas de España, Adif pide a Renfe, Ouigo e Iryo suspender servicios de la línea entre Madrid y Barcelona.

Tren Renfe

Las demoras se acumulan en las principales líneas ferroviarias de España | Pexels

Lunes a primera hora de la mañana. Miles de pasajeros se suben a los trenes con diferentes destinos de llegada, pero con una idea en común generalizada: la de que la alta velocidad ya no es lo que era. Las reducciones de velocidad en diferentes puntos de la red están causando numerosos retrasos y provocando que, en muchos casos, los viajes dupliquen el tiempo del trayecto.

Es lo que le ha pasado a Guillermo, define su viaje como "un desastre". Compró un billete para salir de Madrid a Barcelona a las 7 de la mañana, un trayecto que debería haber sido directo, sin paradas. Pero ese tren nunca llegó a salir. "Lo cancelaron y nos engancharon con otro tren que salió a las 7.30 de la mañana... con continúas paradas". Su viaje debería haber tardado dos horas y media, pero ha llegado a la estación de Sants cinco horas después. "Vengo a trabajar y es medio día perdido", explica.

Muchos otros pasajeros también han cogido esta mañana los trenes por obligación, para asistir a reuniones o citas laborales. "Es una faena porque venimos a trabajar, veníamos con la hora ajustada y esto en nuestro pequeño negocio genera pérdidas", no han llegado a la hora que deberían.

Los retrasos van desde varios minutos hasta llegar a las horas y se mezclan en diferentes líneas. Los tiempos de viaje no cuadran con la hora de llegada que se paga, y desde este mes de febrero no hay indemnizaciones si las demoras están provocadas por las limitaciones de velocidad. "Va muy despacio, como si fueras en coche", "ha pasado de ser alta velocidad a ser media velocidad esto", nos dicen los pasajeros.

Suspensión de servicios Madrid - Barcelona

A esta situación se le suma la petición de Adif a las compañías ferroviarias de reducir sus servicios. El gestor de la infraestructura ha solicitado a Renfe, Ouigo e Iryo que supriman los últimos servicios de su jornada diaria en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. El objetivo, ha explicado la compañía, es disponer de tiempo para realizar el mantenimiento de la infraestructura durante el horario nocturno. Esto podrá permitir a los equipos de mantenimiento de Adif realizar las tareas cuando no circulen servicios comerciales.

