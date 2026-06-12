Antena 3Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 12 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 12 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 12 de junio de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El papa León XIV finaliza este viernes su viaje a España y ha dejado un mensaje potente sobre la migración, "que nadie se olvide de los migrantes fallecidos intentando alcanzar una vida mejor en Europa", ha recalcado.

Así será el último día de León XIV en Canarias

Antes de poner rumbo a Roma, el pontífice tendrá un encuentro con inmigrantes del centro Las Raíces a las 11:10h, y a las 13:15, ofrecerá una Misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. A las 14:30h, hará una Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Los Rodeos.

Óscar López se mantiene firme

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se mantiene firme en su ataque a los jueces. No se mueve de su posición, y asegura que "hay jueces que prevarican". Unas palabras que no han sentado nada bien a la judicatura. Varias asociaciones de jueces y fiscales exigen respeto a su trabajo.

Este es el valor que alcanzan las joyas del despacho de Zapatero

Las 103 joyas localizadas durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han sido valoradas en 1,3 millones de euros. La cifra procede de la tasación realizada por la joyería Ansorena, a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

El informe sitúa el valor de las piezas muy por encima de las estimaciones que habían trascendido tras la intervención. Desde el entorno del expresidente se había señalado que el conjunto tendría un valor aproximado de entre 30.000 y 50.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

José Manuel Bermúdez, alcalde de Tenerife: "En 532 años de historia de nuestra capital nunca habíamos tenido la visita de un Papa"

Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Sociedad

Papa León XIV

Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: León XIV llega a Tenerife en la última escala de su viaje a España

Imagen de Rubén Cruz, redactor jefe de 'Vida Nueva'

Rubén Cruz, sobre la visita del papa al muelle de Arguineguín: "La ofrenda floral fue una imagen llena de simbolismo"

Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

José Manuel Bermúdez, alcalde de Tenerife: "En 532 años de historia de nuestra capital nunca habíamos tenido la visita de un Papa"

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 12 de junio de 2026

Efemérides de hoy 12 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 12 de junio?
Efemérides

Efemérides de hoy 12 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 12 de junio?

Misa León XIV
Visita del Papa a España

León XIV reclama una caridad que no sea "mero asistencialismo", sino "integrar a las personas"

La primera visita del Papa León XIV en Canarias ha finalizado con la misa en el estadio de Gran Canaria delante de más de 40.000 personas.

El cantante Beret
BERET

Detienen al cantante Beret por una presunta agresión sexual

El cantante se encuentra en libertad provisional.

Declarado un incendio en el Hospital de Manacor

Un incendio en el Hospital de Manacor (Mallorca) obliga a desalojar varias áreas y reubicar pacientes

Aumenta el número de ballenas en Galicia

Impresionantes imágenes de ballenas en Galicia: "La población se está recuperando, los avistamientos son numerosos"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Hallan un cadáver en una calle de Pamplona con signos de muerte violenta

Publicidad