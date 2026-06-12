Noticias de hoy, viernes 12 de junio de 2026

El papa León XIV finaliza este viernes su viaje a España y ha dejado un mensaje potente sobre la migración, "que nadie se olvide de los migrantes fallecidos intentando alcanzar una vida mejor en Europa", ha recalcado.

Así será el último día de León XIV en Canarias

Antes de poner rumbo a Roma, el pontífice tendrá un encuentro con inmigrantes del centro Las Raíces a las 11:10h, y a las 13:15, ofrecerá una Misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. A las 14:30h, hará una Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Los Rodeos.

Óscar López se mantiene firme

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se mantiene firme en su ataque a los jueces. No se mueve de su posición, y asegura que "hay jueces que prevarican". Unas palabras que no han sentado nada bien a la judicatura. Varias asociaciones de jueces y fiscales exigen respeto a su trabajo.

Este es el valor que alcanzan las joyas del despacho de Zapatero

Las 103 joyas localizadas durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han sido valoradas en 1,3 millones de euros. La cifra procede de la tasación realizada por la joyería Ansorena, a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

El informe sitúa el valor de las piezas muy por encima de las estimaciones que habían trascendido tras la intervención. Desde el entorno del expresidente se había señalado que el conjunto tendría un valor aproximado de entre 30.000 y 50.000 euros.