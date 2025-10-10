Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025

La aprobación del Gobierno israelí al acuerdo de paz, la amenaza de Trump a España, o las intensas lluvias, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 10 de octubre de 2025.

El Gobierno de Israel da luz verde a la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza

El Gobierno de Israel ha aprobado el acuerdo inicial de paz con Hamás. Este incluye la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel. "El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", anunció la oficina del primer ministro en un mensaje en la red social 'X'.

La amenaza de Trump a España

Donald Trump sugiere que quizás "deberían expulsar" a España de la OTAN al no cumplir el compromiso de la Alianza con respecto al gasto en Defensa. El presidente norteamericano, que ha recibido este jueves la visita de su homólogo finlandés, Alexander Stubb, ha deslizado esta propuesta al no cumplir con el nuevo objetivo de la OTAN de emplear en gasto en Defensa el 5% de su PIB.

Intensas lluvias

La DANA Alice continuará este viernes dejando una situación de inestabilidad en el este y sureste peninsular y en las islas Baleares, con precipitaciones y tormentas fuertes en varios puntos del país y acumulados significativos en el sur de la Comunidad Valenciana y en el este de Murcia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.