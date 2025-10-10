Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 10 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La aprobación del Gobierno israelí al acuerdo de paz, la amenaza de Trump a España, o las intensas lluvias, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 10 de octubre de 2025.

El Gobierno de Israel da luz verde a la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza

El Gobierno de Israel ha aprobado el acuerdo inicial de paz con Hamás. Este incluye la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel. "El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", anunció la oficina del primer ministro en un mensaje en la red social 'X'.

La amenaza de Trump a España

Donald Trump sugiere que quizás "deberían expulsar" a España de la OTAN al no cumplir el compromiso de la Alianza con respecto al gasto en Defensa. El presidente norteamericano, que ha recibido este jueves la visita de su homólogo finlandés, Alexander Stubb, ha deslizado esta propuesta al no cumplir con el nuevo objetivo de la OTAN de emplear en gasto en Defensa el 5% de su PIB.

Intensas lluvias

La DANA Alice continuará este viernes dejando una situación de inestabilidad en el este y sureste peninsular y en las islas Baleares, con precipitaciones y tormentas fuertes en varios puntos del país y acumulados significativos en el sur de la Comunidad Valenciana y en el este de Murcia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

VÍDEO: El momento de la detención del hombre de 78 años que habría matado a tiros a su yerno en Lleida

Asesinato Lleida

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025

Efemérides de hoy 10 de octubre de 2025: Visita de Estado de los emperadores de Japón

Efemérides de hoy 10 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de octubre?

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez

Las primeras imágenes de Reyes Rigo, detenida en Israel por morder a una funcionaria, pidiendo ayuda: "Me están amenazando"

Imagen de recurso de medicamentos
Contratos con Israel

Navarra suspende tres contratos farmacéuticos con una multinacional israelí

Miguel Anxo Pérez Vila ha demostrado con su tesis cómo se pueden identificar problemas de salud mental
Inteligencia Artificial

Un ingeniero coruñés crea una IA capaz de detectar tendencias suicidas en redes sociales

Yiya
Fallos en los cribados

Yiya, una de las afectadas por el fallo en los cribados del cáncer: "Me han llamado 7 meses después para repetir la mamografía"

Yiya Rodríguez, vecina de Antequera y con antecedentes familiares de cáncer de mama, denuncia el grave retraso en los cribados y la falta de comunicación con las pacientes

Violencia de género entre menores de edad
Datos violencia

3 de cada 10 jóvenes en España sufrieron abusos sexuales durante su infancia: más del 50% nunca recibió ayuda

La ministra Sira Rego alerta de que los datos son "un grito" y advierte de que urge actuar ante cifras relacionadas con niñas, adolescentes, personas LGTBIQ+ o con discapacidad.

El acusado de matar a un hombre durante una fiesta 'chemsex' en una masía de Vallgorguina

El acusado del crimen del 'chemsex' en Vallgorguina asegura que lo hizo por miedo: "No tengo ni idea de cuántas veces le acuchillé"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Brutal agresión a plena luz del día en el centro de Las Palmas de Gran Canaria: "¡¡¡Ay no le pegues más!!!"

Desmantelada una red de phishing bancario

Detenido el cerebro del 'phishing a la carta' que ofrecía servicios a ciberdelincuentes en España: así operaba la red

Publicidad