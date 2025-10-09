Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las primeras imágenes de Reyes Rigo, detenida en Israel por morder a una funcionaria, pidiendo ayuda: "Me están amenazando"

La activista mallorquina no ha vuelto aún de Israel, donde fue acusa de morder a una funcionaria. El Gobierno asegura que trabaja para que regrese lo antes posible.

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra MartínezEuropa Press

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La activista Reyes Rigo iba a bordo de uno de los barcos la Flotilla para entregar ayuda humanitaria a Gaza cuando fueron interceptados por Israel. Reyes Rigo fue detenida por morder a una funcionaria.

El resto de integrantes de la flotilla ha vuelto a España, pero ella quedó retenida por la agresión que, según la versión oficial de la policía, requirió de atención médica por las heridas provocadas por la activista. Sin embargo, algunos integrantes de la flotilla, como Alejandra Martínez, militante de Podemos, niegan la agresión y afirman que el incidente sucedió en circunstancias caóticas.

En un vídeo difundido este miércoles por el medio israelí YNET, Reyes Rigo aparece escoltada por agentes de seguridad. "Me están amenazando", asegura. Después, se sienta frente a la que sería su abogada y a su intérprete.

Reyes Rigo sigue en Israel. Un tribunal de Beersheva extendió el arresto de la española hasta el próximo viernes 10 de octubre. "La detención de la detenida que mordió a una funcionaria se ha prorrogado hasta el 10 de octubre".

La activista española Alejandra Martínez detalló, a su llegada a España tras su deportación, que la última información sobre Rigo es que en la noche del domingo fue sacada de la habitación con "extrema violencia".

Rigo está acompañada de otros seis miembros de la Flotilla Global Sumud que también se encuentran retenidos en la cárcel de Ketziot, en el desierto del Négev. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirma que Rigo seguirá en prisión y que tendrá una nueva vista oral este viernes. "Estamos en contacto con su familia para trasladarle todas las incidencias que pueda haber", ha asegurado.

Albares: "Estamos trabajando para que sean liberados"

El Gobierno de España está trabajando para que los ocho españoles de la nueva flotilla, que están retenidos en una cárcel de Israel, sean liberados "lo antes posible" y no pasen detenidos "ni un solo día más". También se ha referido a Reyes Rigo y asegura en 'RNE' que están en contacto con las autoridades israelíes, pero que es "difícil" saber cuándo podrán volver a España tanto ella como el resto.

"Estamos trabajando para que igual que los otros 48 españoles y españolas que estuvieron retenidos, sean liberados lo antes posible y puedan regresar a España en total libertad que es donde tenían que estar y no tenían que estar retenidos ni un solo día más", ha dicho el ministro socialista.

Desde Podemos Baleares reclaman a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que pida a Exteriores que exija "con contundencia" la liberación de la activista mallorquina. "Puede hacer muchas cosas y no está haciendo ni una", ha reprochado Jurado

