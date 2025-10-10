Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Robo

Un exempleado roba 52.000 euros de un salón de juegos tras cambiar la contraseña por su cumpleaños

Los Mossos d'Esquadra arrestan a un hombre de 39 años acusado de sustraer la recaudación de una caja fuerte de su antiguo trabajo en el distrito de Sant Martí.

Mossos d&acute;Esquadra

Mossos d´EsquadraGetty

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un antiguo empleado de un salón de juegos acusado de robar 52.000 euros de la recaudación del local. El sospechoso, de 39 años, habría aprovechado su conocimiento interno del negocio para cambiar la contraseña de una de las cajas fuertes y sustituirla por la fecha de su cumpleaños.

El robo se produjo el pasado 24 de abril en un establecimiento del distrito de Sant Martí. Los responsables del local descubrieron la desaparición del dinero cuando comprobaron que no había señales de forzamiento en las puertas ni en las cajas. Tampoco se había activado la alarma de seguridad.

Las cámaras de videovigilancia registraron la entrada de una persona disfrazada con gabardina, sombrero, mascarilla y paraguas, utilizada para tapar los objetivos de las cámaras. El ladrón conocía perfectamente la ubicación de los dispositivos de seguridad y cómo inutilizarlos, lo que levantó las sospechas de los investigadores.

La policía identificó rápidamente al posible autor. Se trataba de un antiguo trabajador que había sido despedido poco antes del robo. Según la investigación, el hombre habría cambiado los códigos de seguridad de una de las cajas fuertes antes de su salida de la empresa. Además, habría creado un sistema de desactivación de la alarma para poder acceder al local sin ser detectado.

El pasado 2 de octubre, los Mossos establecieron un dispositivo de localización y registro en su domicilio, donde intervinieron 9.000 euros en efectivo. Dos días más tarde, el detenido pasó a disposición judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, jueves 9 de octubre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Mossos d´Esquadra

Un exempleado roba 52.000 euros de un salón de juegos tras cambiar la contraseña por su cumpleaños

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Tres detenidos por violar a una niña de 8 años, entre ellos el padre, en Usera

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025

Efemérides de hoy 10 de octubre de 2025: Visita de Estado de los emperadores de Japón
Efemérides

Efemérides de hoy 10 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de octubre?

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez
Flotilla

Las primeras imágenes de Reyes Rigo, detenida en Israel por morder a una funcionaria, pidiendo ayuda: "Me están amenazando"

Imagen de recurso de medicamentos
Contratos con Israel

Navarra suspende tres contratos farmacéuticos con una multinacional israelí

El Gobierno de Navarra se suma al llamamiento de Naciones Unidas para "cumplir con la obligación legal y moral de utilizar todos los medios" para detener el genocidio en Gaza. En 2024 Salud gastó 700.000 euros en más de 40 medicamentos de la farmacéutica hebrea.

Miguel Anxo Pérez Vila ha demostrado con su tesis cómo se pueden identificar problemas de salud mental
Inteligencia Artificial

Un ingeniero coruñés crea una IA capaz de detectar tendencias suicidas en redes sociales

Miguel Anxo Pérez Vila ha demostrado con su tesis cómo se pueden identificar problemas de salud mental analizando los post de los usuarios y, además, ofrecerles ayuda en las distintas plataformas mediante la construcción de algoritmos.

Yiya

Yiya, una de las afectadas por el fallo en los cribados del cáncer: "Me han llamado 7 meses después para repetir la mamografía"

Violencia de género entre menores de edad

3 de cada 10 jóvenes en España sufrieron abusos sexuales durante su infancia: más del 50% nunca recibió ayuda

El acusado de matar a un hombre durante una fiesta 'chemsex' en una masía de Vallgorguina

El acusado del crimen del 'chemsex' en Vallgorguina asegura que lo hizo por miedo: "No tengo ni idea de cuántas veces le acuchillé"

Publicidad