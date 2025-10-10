Un exempleado roba 52.000 euros de un salón de juegos tras cambiar la contraseña por su cumpleaños

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un antiguo empleado de un salón de juegos acusado de robar 52.000 euros de la recaudación del local. El sospechoso, de 39 años, habría aprovechado su conocimiento interno del negocio para cambiar la contraseña de una de las cajas fuertes y sustituirla por la fecha de su cumpleaños.

El robo se produjo el pasado 24 de abril en un establecimiento del distrito de Sant Martí. Los responsables del local descubrieron la desaparición del dinero cuando comprobaron que no había señales de forzamiento en las puertas ni en las cajas. Tampoco se había activado la alarma de seguridad.

Las cámaras de videovigilancia registraron la entrada de una persona disfrazada con gabardina, sombrero, mascarilla y paraguas, utilizada para tapar los objetivos de las cámaras. El ladrón conocía perfectamente la ubicación de los dispositivos de seguridad y cómo inutilizarlos, lo que levantó las sospechas de los investigadores.

La policía identificó rápidamente al posible autor. Se trataba de un antiguo trabajador que había sido despedido poco antes del robo. Según la investigación, el hombre habría cambiado los códigos de seguridad de una de las cajas fuertes antes de su salida de la empresa. Además, habría creado un sistema de desactivación de la alarma para poder acceder al local sin ser detectado.

El pasado 2 de octubre, los Mossos establecieron un dispositivo de localización y registro en su domicilio, donde intervinieron 9.000 euros en efectivo. Dos días más tarde, el detenido pasó a disposición judicial.

