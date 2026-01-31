Efemérides de hoy 31 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 31 de enero?

El 31 de enero de 2021, una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) visita el mercado de Wuhan con motivo de una investigación sobre el origen de la pandemia de COVID-19. El Mercado mayorista de mariscos de Huanan, ubicado en la ciudad china de Wuhan, es conocido por ser el lugar donde posiblemente se producen los primeros contagios de COVID-19. La visita se enmarca en una misión internacional compuesta por 14 expertos de distintos países, que llega a China tras meses de negociaciones con las autoridades del país asiático.

El mercado permanece clausurado desde 1 de enero de 2020, tras detectarse varios casos de neumonía de origen desconocido vinculados a trabajadores y clientes del recinto. Durante la investigación, el equipo analiza registros epidemiológicos, entrevistas y datos científicos para determinar si el virus pasó de animales a humanos en ese entorno. El informe final no identifica un origen concluyente, pero la visita supone un avance clave para esclarecer el inicio de la pandemia.

Un 31 de enero, pero de 1994, se produce un incendio en el interior del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, inaugurado en abril de 1847. El fuego se origina durante unas obras de mantenimiento en el escenario, cuando una chispa de un soplete prende el telón y se propaga con rapidez. En apenas dos horas, las llamas destruyen por completo la sala principal, el escenario y la caja escénica del recinto, uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. No se registran víctimas, ya que el edificio se encuentra cerrado al público en ese momento.

El incendio supone una grave pérdida patrimonial y cultural, con daños que se valoran en miles de millones de pesetas. El Liceo es reconstruido bajo el respeto de su diseño original y, finalmente, reabre sus puertas en octubre de 1999.

¿Qué pasó el 31 de enero?

1917.- Los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubren el protactinio, elemento químico de la tabla periódica.

1918.- Se produce un ataque aéreo alemán sobre la ciudad de París durante la Primera Guerra Mundial.

1936.- El escritor estadounidense William Faulkner, escribe la última página del manuscrito de su novela ¡Absalom, Absalom!

1944.- Tropas estadounidenses desembarcan en las Islas Marshall durante la Segunda Guerra Mundial.

1950.- El presidente de EE UU, Harry S. Truman, ordena la producción en su país de la bomba de hidrógeno.

1958.- Lanzamiento al espacio del primer satélite estadounidense "Explorer-1", la respuesta de los científicos de Estados Unidos a la puesta en órbita del Sputnik 1 y 2 por parte de la URSS.

1971.- Estados Unidos lanza al espacio el "Apolo XIV", una misión espacial tripulada que fue la tercera que alunizó.

1976.- Robo de 118 cuadros de la última época de Picasso en el palacio de los Papas de Aviñón, que fueron recuperados en octubre de ese año por la policía.

1980.- Mueren 37 personas en el asalto e incendio de la Embajada española en Guatemala por parte de las fuerzas de seguridad del país, entre ellos, dos españoles.

2020.- Un turista alemán, aislado en La Gomera por haber tenido contacto con una persona infectada, primer caso de coronavirus en España.

2024.- El pívot internacional español Marc Gasol anuncia su retirada del baloncesto profesional.

¿Quién nació el 31 de enero?

1820.- Concepción Arenal, escritora y penalista española.

1923.- Norman Mailer, escritor y periodista estadounidense.

1937.- Luis del Olmo, periodista y empresario español.

1946.- Juan José Millas, escritor español.

1956.- John Lydon, "Johnny Rotten", vocalista de la banda británica Sex Pistols.

1956.- Artur Mas, político español.

¿Quién murió el 31 de enero?

1981.- Carlos Elósegui Sarasola, médico español.

1984.- Ricardo García López, "K-Hito", humorista y periodista español.

2007.- Francisco Rallo, escultor español.

2012.- Juan Carlos Gené, actor y dramaturgo argentino.

2015.- José Manuel Lara Bosch, empresario, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia.

2020.- Mary Higgins Clark, escritora estadounidense.

¿Qué se celebra el 31 de enero?

El 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago.

Horóscopo del 31 de enero

Los nacidos el 31 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 31 de enero

Hoy, 31 de enero, se celebran san Juan Bosco y santa Marcela.