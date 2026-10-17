Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

PSOE

Rebeca Torró sustituye a Montse Mínguez como portavoz del PSOE tras su dimisión

La decisión se ha tomado durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE celebrada este sábado en Fuenlabrada, antes de la convocatoria del Comité Federal de la formación socialista.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha sido nombrada nueva portavoz del partido después de la renuncia de Montse Mínguez, que deja el cargo en medio de la controversia por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La decisión se ha tomado durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE celebrada este sábado en Fuenlabrada, antes de la convocatoria del Comité Federal de la formación socialista.

Además del nombramiento de Torró, el partido ha anunciado otros cambios en su estructura. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asumirá las competencias de Estudios y Programas, mientras que Javier Alfonso Cendón ocupará el puesto de secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados.

Estos dos últimos cargos también estaban desempeñados por Mínguez, quien hizo pública su renuncia este viernes. Con estos relevos, la dirección socialista reorganiza varias de sus responsabilidades internas tras la salida de la hasta ahora portavoz.

El mensaje de Torró a Mínguez

Tras la dimisión de Mínguez, la Secretaria de Organización del PSOE publicaba un mensaje en su perfil de X, agradeciendo el trabajo realizado a su compañera. "El tuyo es el ejemplo de que en política sí hay quien antepone el interés colectivo a cualquier otro. Lo has demostrado en cada votación y en cada intervención pública, siendo coherente con tus principios", apuntaba.

La batalla por el liderazgo de las izquierdas y su reflejo en redes sociales: "Hay dos perfiles destacados"

El ranking de líderes de las izquierdas en redes sociales

Publicidad

España

Crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marlaska cifra en 700 las solicitudes de asilo resueltas en Ceuta, con un 90% de rechazos

Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada

Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE: "Vamos a ganar con más mayoría que la de 2019 y 2023"

Alberto Núñez Feijóo: "Mi compromiso es llegar, trabajar y resolver"

Alberto Núñez Feijóo: "Mi compromiso es llegar, trabajar y resolver"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró
PSOE

Rebeca Torró sustituye a Montse Mínguez como portavoz del PSOE tras su dimisión

Imagen de Mónica García y Ada Colau
Izquierdas

Podemos ofrece pactos a Frente Amplio pero sin incluir Madrid ni Cataluña

La ampliación de los espigones de las dos fronteras de Ceuta, en marcha con las primeras inspecciones subacuáticas
Crisis migratoria

Otro buque marroquí reabre las dudas sobre Ceuta mientras Marlaska anuncia nuevos controles fronterizos

Pedro Sánchez sostiene que la incursión durante la crisis migratoria fue un episodio aislado, pero la detección de otro barco reabre las dudas; el informe del CNI entregado a la jueza Tardón tampoco aporta nuevos datos sobre lo ocurrido.

Pedro Sánchez, sobre la dimisión de Montse Mínguez: "La política maltrata a veces a algunas personas"
SÁNCHEZ

Pedro Sánchez, sobre la dimisión de Montse Mínguez: "La política maltrata a veces a algunas personas"

El presidente del Gobierno destaca especialmente el reconocimiento de Ceuta y Melilla como fronteras terrestres europeas, y el compromiso de las instituciones comunitarias con ambas ciudades.

Crisis en Ceuta

El CNI confirma que Marruecos "conocía días antes" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y no logró frenarla

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). Montse Mínguez comparece en la sede federal del PSOE en Ferraz para valorar los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León, en las que el PP vuelve a ganar pero el PSOE mejora respecto a otros comicios recientes y reivindica su apuesta por los servicios públicos y la movilización progresista. 16 MARZO ...

Dimite la portavoz del PSOE Montse Mínguez: "Es lo mejor para el proyecto colectivo"

Imagen de la Audiencia Nacional

La jueza Tardón da tres días a la Policía para entregar todas las alertas previas a la entrada masiva de migrantes

Publicidad