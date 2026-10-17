Rebeca Torró sustituye a Montse Mínguez como portavoz del PSOE tras su dimisión

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha sido nombrada nueva portavoz del partido después de la renuncia de Montse Mínguez, que deja el cargo en medio de la controversia por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La decisión se ha tomado durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE celebrada este sábado en Fuenlabrada, antes de la convocatoria del Comité Federal de la formación socialista.

Además del nombramiento de Torró, el partido ha anunciado otros cambios en su estructura. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asumirá las competencias de Estudios y Programas, mientras que Javier Alfonso Cendón ocupará el puesto de secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados.

Estos dos últimos cargos también estaban desempeñados por Mínguez, quien hizo pública su renuncia este viernes. Con estos relevos, la dirección socialista reorganiza varias de sus responsabilidades internas tras la salida de la hasta ahora portavoz.

El mensaje de Torró a Mínguez

Tras la dimisión de Mínguez, la Secretaria de Organización del PSOE publicaba un mensaje en su perfil de X, agradeciendo el trabajo realizado a su compañera. "El tuyo es el ejemplo de que en política sí hay quien antepone el interés colectivo a cualquier otro. Lo has demostrado en cada votación y en cada intervención pública, siendo coherente con tus principios", apuntaba.