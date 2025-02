Noticias de hoy, sábado 15 de febrero de 2025

La defensa de Pedro Sánchez a su política exterior, la liberación por parte de Hamás de tres rehenes de Israel y la petición de Zelenski de crear un Ejército europeo para que Estados Unidos se tome en serio al continente, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 15 de febrero de 2025.

Sánchez defiende su política exterior y acusa al PP y Vox de servilismo con Trump

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, defendió su política internacional en San Sebastián y criticó al PP y a Vox por su apoyo a Donald Trump, acusándolos de ser serviles. Señaló que la oposición, encabezada por el Partido Popular, se encuentra en un vaivén entre la irrelevancia y el oportunismo.

En su intervención, también mencionó cómo el PP se opuso a propuestas clave cuando su voto era decisivo, como la revalorización de pensiones o las ayudas en Valencia, y solo apoyaron una vez que su voto ya no era crucial. Sánchez también ironizó sobre Alberto Núñez Feijóo, sugiriendo que no sabe o no puede hacer una oposición adecuada, y que la derecha ha terminado aliándose con la ultraderecha.

El PSOE inició su 10º Congreso en San Sebastián con la reelección de Eneko Andueza como secretario general. El congreso, bajo el lema "Euskadi, aquí y ahora", también incluyó una serie de debates, como el de la economía sostenible, con la participación de ministros y figuras políticas destacadas. El domingo se cerrará el evento con la confirmación de Andueza como líder del PSE-EE, tras ser proclamado sin competencia interna para el cargo en diciembre de 2024.

Hamás libera a tres rehenes israelíes en el sexto intercambio con Israel

Hamás entregó a tres rehenes israelíes, Alexander (Sasha) Trufanov, Iair Horn y Sagui Dekel-Chen, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una ceremonia en Jan Yunis, al sur de Gaza. Esta liberación es la sexta en el marco del alto el fuego acordado entre Hamás e Israel.

Los rehenes, aparentemente en buen estado de salud, fueron escoltados por el CICR hacia las fuerzas israelíes, quienes los sacaron de Gaza para reunirse con sus familias. Durante la ceremonia, los rehenes portaron un reloj de arena con el mensaje "El tiempo se está agotando", pidiendo que se continúe con el proceso de liberación y el alto el fuego. También destacaron la urgencia de avanzar en las próximas etapas del acuerdo.

La liberación se produce tras una pausa de tres días en el proceso debido a "obstáculos" que Hamás acusó haber sido impuestos por Israel. De los 251 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, aún quedan 70 en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que se aprovecharía esta "oportunidad" para liberar el mayor número de rehenes posibles, aunque advirtió que "todas las opciones están sobre la mesa" para asegurar la liberación de más rehenes lo antes posible. Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró su presión sobre Hamás para liberar a todos los rehenes, advirtiendo que de no cumplirse con este acuerdo, enfrentaría graves consecuencias, sin especificar detalles.

Este intercambio es parte de un acuerdo de alto el fuego alcanzado en enero entre Israel y Hamás, que también incluye la liberación de prisioneros palestinos, como una medida para seguir avanzando hacia una resolución del conflicto.

Zelenski pide crear un Ejército europeo para que Estados Unidos se tome en serio al continente

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso en la Conferencia de Seguridad de Múnich la creación de unas Fuerzas Armadas europeas para defender el continente de Rusia y garantizar que Europa tenga voz propia en las decisiones internacionales, especialmente frente a Estados Unidos.

Zelenski destacó que Europa debe volverse autosuficiente, una fuerza común unida que no dependa de otros actores internacionales. Subrayó la importancia de que Europa tome decisiones sobre su futuro sin la intervención de actores externos, como Estados Unidos.

El presidente ucraniano también criticó la falta de mención de Europa en las negociaciones entre Ucrania y Rusia por parte de Estados Unidos, y urgió a los líderes europeos a formar un Ejército unitario europeo, no como sustituto de la OTAN, sino para igualar la contribución europea a la de Estados Unidos.

Zelenski advirtió que si Europa no actúa con unidad, se enfrentará a desafíos significativos, destacando que si no es Bruselas quien lidera, será Moscú. También insistió en que cualquier acuerdo sobre Ucrania debe incluir la participación de Ucrania, rechazando cualquier negociación entre Trump y Putin sin la presencia de Kiev.

En relación con la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la comisaria de Ampliación, Marta Kos, expresó que están trabajando intensamente para acelerar este proceso, ya que considera que la pertenencia de Ucrania a la UE es clave para su seguridad y la de Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también mostraron su disposición para acelerar la integración de Ucrania a la UE.

