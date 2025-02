Sánchez defiende su política exterior y acusa al PP y Vox de servilismo con Trump

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta mañana en San Sebastián su política internacional y ha reprochado al PP y a Vox su servilismo con Donald Trump y ha afirmado que enfrente del Gobierno hay una oposición, con el Partido Popular a la cabeza, que lo que está haciendo es "dar tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo".

Sánchez ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en la apertura del 10º Congreso de los socialistas en San Sebastián, donde arremetió contra los populares por entender que están dando alas a la ultraderecha. "Tenemos una oposición absolutamente dando tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo", ha dicho.

A este respecto, ejemplificó el caso de la convalidación del real decreto ómnibus para mantener el escudo social, del "que dijeron no a todo cuando su voto era decisivo". "No a revalorizar las pensiones, no al salario mínimo interprofesional, no al transporte público gratuito, por supuesto no a las ayudas a la dana en Valencia. Y cuando logramos un acuerdo con el resto de grupo parlamentarios y por tanto su voto no es decisivo, ya no cuentan, entonces es cuando votan a favor", manifestó.

El líder socialista ironizó con la figura de Feijóo y dijo no saber "si es o no es presidente porque no quiere, pero lo que tengo muy claro es que no sabe hacer o no le dejan o no puede la oposición que merece España". El problema, añadió, es que "lo que lo que sucede en política como en la vida, aquellos que no saben dónde van, es que acaban en el lugar equivocado", y por ello la derecha "ha acabado en la coalición negacionista con la ultraderecha".

Eneko Andueza, secretario general

El PSOE ha arrancado este sábado en San Sebastián su 10º Congreso, que reelegirá mañana domingo a Eneko Andueza nuevamente como secretario general. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado a los socialistas vascos en su congreso, que se desarrollará con el lema "Euskadi, aquí y ahora. Euskadi, hemen eta orain".

La apertura oficial congresual se ha llevado a cabo con el dictamen de la Comisión de Credenciales, la constitución del 10º Congreso, y la elección de la Mesa. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, debatirán por la tarde sobre economía innovadora y sostenible, junto la eurodiputada Idoia Mendia y al vicelehendakari, Mikel Torres.

Mañana domingo, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, clausurará el cónclave junto con Eneko Andueza, que repetirá como secretario general del PSE-EE, tras acceder a este cargo en octubre de 2021.

Andueza fue proclamado el 16 de diciembre de 2024 por la Comisión de Ética y Garantías sin someterse a primarias, al no haberse presentado más candidatos que le disputaran el liderazgo.

