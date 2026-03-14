Noticias de hoy, sábado 14 de marzo de 2026

Se cumplen dos semanas desde que comenzó la guerra, con nuevos ataques registrados durante la madrugada de este sábado en distintos puntos de Oriente Medio.

Uno de los incidentes más destacados ha tenido lugar en Bagdad, donde un dron ha impactado contra la embajada de Estados Unidos situada en la fortificada Zona Verde de la capital iraquí.

Estados Unidos ha respondido con una ofensiva contra la isla iraní de Jarg, considerada un punto clave para la industria petrolera del país. Según el presidente estadounidense, el bombardeo "destruyó objetivos militares en la zona, aunque evitó atacar directamente las instalaciones energéticas".

Manifestaciones contra la guerra en Irán

El 'No a la guerra' vuelve a las calles. Este sábado se han celebrado 150 manifestaciones por todo el país para exigir el final del conflicto en Irán y Oriente Próximo. La Embajada de EEUU en Madrid ha emitido una advertencia oficial dirigida a sus ciudadanos residentes o de viaje en el país ante el riesgo -dicen- de que estas manifestaciones puedan derivar en episodios de tensión o violencia.

Los acusados del asesinato de Francisca Cardenas pasan a disposición judicial

La fachada de la vivienda de los dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz) por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, ha amanecido con pintadas de "asesinos" y "ratas". Los mensajes han aparecido en el exterior del inmueble horas antes de que ambos sean puestos a disposición judicial.

Los dos hermanos han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar. Ambos han pasado a disposición judicial tras permanecer tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra.