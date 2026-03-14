Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 14 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 14 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 14 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Se cumplen dos semanas desde que comenzó la guerra, con nuevos ataques registrados durante la madrugada de este sábado en distintos puntos de Oriente Medio.

Uno de los incidentes más destacados ha tenido lugar en Bagdad, donde un dron ha impactado contra la embajada de Estados Unidos situada en la fortificada Zona Verde de la capital iraquí.

Estados Unidos ha respondido con una ofensiva contra la isla iraní de Jarg, considerada un punto clave para la industria petrolera del país. Según el presidente estadounidense, el bombardeo "destruyó objetivos militares en la zona, aunque evitó atacar directamente las instalaciones energéticas".

Manifestaciones contra la guerra en Irán

El 'No a la guerra' vuelve a las calles. Este sábado se han celebrado 150 manifestaciones por todo el país para exigir el final del conflicto en Irán y Oriente Próximo. La Embajada de EEUU en Madrid ha emitido una advertencia oficial dirigida a sus ciudadanos residentes o de viaje en el país ante el riesgo -dicen- de que estas manifestaciones puedan derivar en episodios de tensión o violencia.

Los acusados del asesinato de Francisca Cardenas pasan a disposición judicial

La fachada de la vivienda de los dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz) por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, ha amanecido con pintadas de "asesinos" y "ratas". Los mensajes han aparecido en el exterior del inmueble horas antes de que ambos sean puestos a disposición judicial.

Los dos hermanos han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar. Ambos han pasado a disposición judicial tras permanecer tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada en Hortaleza, Madrid

Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada en Hortaleza

Publicidad

Sociedad

Oposiciones Enero 2025

Sacar una oposición se ha convertido en el objetivo de miles de jóvenes que buscan un trabajo fijo y estable

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 14 de marzo de 2026

Imagen de las pintadas en la casa de los presuntos asesinos de Hornachos

Pintadas de "asesinos" y "ratas" en la casa de los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos

Residuos plásticos en la playa
MEDIO AMBIENTE

El 70% de la basura del mar viene de tierra: botellas, ruedas y redes perdidas siguen "pescando" en el fondo de las rías gallegas

Mascletá
FALLAS DE VALENCIA

La Guardia Civil inspecciona 150 tiendas de petardos en las Fallas de Valencia

Manifestaciones 'No a la guerra'
GUERRA IRÁN

El 'No a la guerra' sale a las calles con 150 manifestaciones en España para exigir el fin del conflicto en Oriente Medio

Miles de personas protestan este sábado con gritos de "No a la Guerra" y reclamando "Paz", en 150 manifestaciones que recorren el país respaldadas por más de 200 asoaciaciones.

Dos heridos en el accidente de un camión de mercancías peligrosas en la A-2 en Arcos de Jalón (Soria)
Accidente Soria

Confinados dos pueblos de Soria de manera preventiva por un camión incendiado

Un camión articulado que transportaba sustancias químicas peligrosas se incendió mientras circulaba por la A-2 que fue cortada hasta la extinción total del fuego en la madrugada.

VÍDEO: Se derrumba una torre del castillo de Escalona, en Toledo

VÍDEO: Se derrumba una torre del castillo de Escalona, en Toledo

La Policía Nacional detiene a dos personas tras agredir a un profesor en Alcoy

Una madre y su hijo golpean y arrancan un trozo de oreja a un profesor en Alicante

Ciudad de la Justicia de Málaga.

Mata a golpes a su madre con una cajonera y es condenado a ocho años de internamiento psiquiátrico en Estepona

Publicidad