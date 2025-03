Noticias de hoy, sábado 1 de marzo de 2025

Las declaraciones de Zelenski tras la reunión con Trump, el estado de salud del papa Francisco y la muerte de la alcaldesa de Lugo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 1 de marzo de 2025.

Zelenski pide que "nadie se olvide de Ucrania" y "agradece el apoyo al país"

Este sábado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo un llamado para que su país no sea olvidado mientras continúa enfrentando el conflicto con Rusia. El mensaje fue emitido tras una discusión pública con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca. Zelenski resaltó en su cuenta de Telegram la importancia de que Ucrania sea escuchada no solo durante la guerra, sino también después de su fin, asegurando que el pueblo ucraniano debe sentir que no está solo y que sus intereses son representados globalmente.

El presidente agradeció el apoyo diplomático, financiero y político recibido, sin mencionar explícitamente el altercado con Trump. La reunión entre Zelenski y Trump terminó en tensión tras una discusión sobre el conflicto en Ucrania, en la que el presidente estadounidense acusó a su homólogo ucraniano de "jugar con la III Guerra Mundial" al rechazar un alto el fuego con Rusia.

Zelenski defendió su postura argumentando que no podía aceptar un cese al fuego sin garantías de seguridad. La conversación también incluyó críticas del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, por la falta de respeto de Ucrania hacia los esfuerzos de la Casa Blanca.

La reunión fallida resultó en la cancelación de un acuerdo clave entre Estados Unidos y Ucrania, el cual habría otorgado acceso de EE.UU. a las tierras raras de Ucrania a cambio de apoyo continuado en el conflicto.

El papa Francisco ha descansado bien y ha pasado una noche tranquila

Decimoquinto día hospitalizado del papa. Según el parte médico de esta mañana, Francisco ha pasado "una noche tranquila y ha descansado".

El papa afronta su decimoquinto día hospitalizado tras sufrir ayer viernes un broncoespasmo, lo que ha complicado su estado de salud después de varios días de una leve mejoría.

Las próximas horas serán claves para conocer su mejoría. Los sanitarios apuntan a que serán necesarias entre 24 y 48 horas aproximadamente para hacer una valoración sobre cómo le afectará esta crisis de broncoespasmo.

Se cumplen más de quince días del ingreso en el hospital de Francisco. Desde entonces, el pontífice continúa luchando en el Hospital Gemelli de Roma desde el viernes 14 de febrero. Sufre una neumonía bilateral, que le ha provocado una crisis respiratoria.

Su estado es muy delicado, más aún teniendo en cuenta que estamos ante un paciente que ha cumplido 88 años hace dos meses. Ha sufrido varios episodios de mala salud en los últimos dos años. Es propenso a las infecciones pulmonares porque desarrolló pleuresía cuando era un adulto joven y le extirparon parte de un pulmón.

Así las cosas, después de catorce días hospitalizado debido a estas complicaciones respiratorias, de pasar una noche tranquila y descansada, todavía necesita recibir oxígeno en altos flujos como parte de su tratamiento.

Muere la alcaldesa de Lugo tras sufrir un infarto

La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, falleció hoy en el hospital de A Coruña, después de sufrir un infarto ayer mientras se dirigía al pregón de carnaval. La regidora, de 62 años y originaria de Ponteceso, acudió al evento con la corporación municipal, pero antes de que comenzara, sufrió un desvanecimiento.

Alvarellos fue atendida rápidamente por sanitarios presentes en el lugar y, tras ser trasladada al hospital lucense, se descubrió que su corazón había sufrido daños graves. Posteriormente, fue trasladada a un hospital en A Coruña, donde falleció horas después.

La alcaldesa lucense había estado padeciendo una gripe en los días previos, lo que ella misma había mencionado en el pleno municipal del jueves. A pesar de su malestar, siguió con su agenda oficial hasta el momento del infarto.

El Ayuntamiento de Lugo ha convocado un minuto de silencio este sábado a las 20:00 horas en la plaza frente a la casa consistorial para rendir homenaje a la alcaldesa. Además, se habilitará un libro de condolencias en el salón de plenos, donde los ciudadanos y representantes institucionales podrán mostrar su apoyo. La familia de Paula Alvarellos ha solicitado que el funeral y entierro se realicen en la más estricta intimidad.

