Trump se queda sin teleprompter durante su discurso en la ONU: "Quién lo esté operando está en serios problemas"

La asamblea de la ONU acapara todas las miradas internacionales. Cumbre de anuncios y posiciones respecto a la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra la Unión Europea al decir que los países miembros se están "yendo al infierno".

Mientras Francia reconocía el Estado de Palestina, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo criticaba y reprochaba a Europa su gestión en la inmigración y en la compra de petróleo y gas a Rusia. Pero la Asamblea de la ONU también deja tiempo para anécdotas de los líderes.

Trump no entró con buen pie en la Asamblea que se celebra en Nueva York. Llegaba acompañado de su esposa, Melania Trump, y justo cuando se disponían a subir, la escalera mecánica se paró. Tras un momento de confusión y sin saber qué hacer, ambos terminan subiendo a pie, a pesar de que la escalera de la derecha sí que funcionaba.

Tras subir por las escaleras, Trump destacó el buen estado de forma en el que se encuentra la pareja: "Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído, pero está en plena forma. Los dos estamos en forma y nos mantuvimos en pie".

Pero no es lo único que le ha ocurrido al presidente Trump durante su asistencia en la ONU. También se quedó sin teleprompter. Es decir, que no podía leer su discurso. Lo de la escalera mecánica parece que lo toleró mejor, porque aquí acabó amenazando al responsable.

"Estas son las dos cosas que me ha dado Naciones Unidas: una escalera defectuosa y un teleprompter defectuoso". No se quedó ahí y amenazó al responsable de su mal funcionamiento. "Solo puedo decir que quién esté operando el teleprompter está en serios problemas".

Trump quiere saber si los fallos fueron hechos a "propósito". El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, le explica que se activó el mecanismo de seguridad y que están tratando de descubrir "quién lo hizo".

Trump 'recoge' a Macron

Más anécdotas desde la ONU. Como lo que le ha ocurrido al presidente francés, Emmanuel Macron. La policía no le dejaba cruzar una calle de Nueva York cuando intentaba legar a pie al consulado francés. ¿La razón? Los agentes le impedían cruzar porque estaba a punto de pasar la comitiva del presidente estadounidense.

Entonces, Macron, sin dudarlo ni un momento, le llamó personalmente: "Estoy atascado por culpa de tu caravana", le dijo. Donald Trump le cogió a la primera y así el presidente francés aprovechó para decir que le gustaría hacer una reunión para hablar sobre la situación en Gaza.

