Denuncian malos tratos en una guardería de Palau Solità i Plegamans: "Cosas que los padres no quisieran escuchar jamás"

Varias familias y extrabajadoras de una guardería privada de Palau Solità i Plegamans han denunciado ante la Policía a una profesora por supuestos malos tratos a niños. María es una de las madres que ha puesto en conocimiento los hechos a los Mossos d'Esquadra.

No puede contener las lágrimas. Nos cuenta que el pasado viernes se puso en contacto con ella una exempleada del jardín de infancia y le confesó que - durante el tiempo que había trabajado allí - los pequeños habían sufrido malos tratos, tanto físicos como psicológicos, por parte de una profesora. "Levantar a los niños por el cuello, estamparlos contra la pared, dejarlos a oscuras en el lavabo durante horas, gritarles, hacerles comer hasta vomitar, meter los dedos en la boca para que traguen... cosas que una madre y un padre no quisieran escuchar nunca jamás" relata María y añade "yo ante una noticia de tal calibre lo primero que pensé es poner a mi hijo a salvo y ante la duda fui de inmediato a buscarlo para sacarlo de allí."

Ella misma asegura haber sido testigo de varios gritos por parte de la docente a uno de los bebés. "Cuando estaba llegando a la guardería, empecé a escuchar unos gritos y pude escuchar cómo a una bebé le decían cosas muy feas, se escuchaban unos golpes y yo saqué a mi hijo de allí" afirma.

Explica que se puso en contacto con sus abogados y empezó a movilizarse. "Salió a la luz que, tiempo atrás, otros padres sabían que sus hijos habían sufrido malos tratos y lo único que habían hecho era sacar a sus pequeños del centro y llevarlos a otro lado sin decir nada más." A mí lo único que me quedaba era venir, ponerme en la puerta y no dejar que ningún otro niño entrase o por lo menos informar a los padres de lo que estaba pasando" explica entre lágrimas.

"Estamparlos contra la pared o dejarlos a oscuras en el lavabo durante horas"

Afirma que al acudir a la guardería quiso hablar con la directora "fui para que me dieran una explicación y me mirasen a la cara y por lo menos la directora me ha reconocido que tienen a una persona psicológicamente enferma trabajando y que era conocedora de estos malos tratos", pero que ella le dijo que se pusiera en tratamiento y pensaba que esto no a iba suceder nunca más" dice María.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha contactado con la directora de la guardería y asegura que no sabía lo que estaba sucediendo, explica que ha apartado a dicha trabajadora y se ha puesto a disposición de la Conselleria de Educación y de los Mossos.

Ayer por la tarde varios padres se reunieron en el centro educativo y tras finalizar el encuentro nos cuentan que algunos no volverán a llevar a sus hijos allí.

La Conselleria de Educación confirma que el Departamento conoció los hechos este mismo lunes cuando la guardería les informó. Sin embargo explican que de momento el centro no ha requerido ninguna inspección. Los Mossos han abierto una investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.