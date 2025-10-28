Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cataluña

Denuncian malos tratos en una guardería de Palau Solità i Plegamans: "Cosas que los padres no quisieran escuchar jamás"

Una madre asegura que una exempleada le confesó que los pequeños habían sufrido malos tratos, tanto físicos como psicológicos, por parte de una profesora: "Cuando estaba llegando a la guardería pude escuchar cómo a una bebé le decían cosas muy feas".

Guardería denunciada en Palau Solità i Plegamans

Malos tratos a niños en una guardería de Palau Solità i Plegamans | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Sasot
Publicado:

Varias familias y extrabajadoras de una guardería privada de Palau Solità i Plegamans han denunciado ante la Policía a una profesora por supuestos malos tratos a niños. María es una de las madres que ha puesto en conocimiento los hechos a los Mossos d'Esquadra.

No puede contener las lágrimas. Nos cuenta que el pasado viernes se puso en contacto con ella una exempleada del jardín de infancia y le confesó que - durante el tiempo que había trabajado allí - los pequeños habían sufrido malos tratos, tanto físicos como psicológicos, por parte de una profesora. "Levantar a los niños por el cuello, estamparlos contra la pared, dejarlos a oscuras en el lavabo durante horas, gritarles, hacerles comer hasta vomitar, meter los dedos en la boca para que traguen... cosas que una madre y un padre no quisieran escuchar nunca jamás" relata María y añade "yo ante una noticia de tal calibre lo primero que pensé es poner a mi hijo a salvo y ante la duda fui de inmediato a buscarlo para sacarlo de allí."

Ella misma asegura haber sido testigo de varios gritos por parte de la docente a uno de los bebés. "Cuando estaba llegando a la guardería, empecé a escuchar unos gritos y pude escuchar cómo a una bebé le decían cosas muy feas, se escuchaban unos golpes y yo saqué a mi hijo de allí" afirma.

Explica que se puso en contacto con sus abogados y empezó a movilizarse. "Salió a la luz que, tiempo atrás, otros padres sabían que sus hijos habían sufrido malos tratos y lo único que habían hecho era sacar a sus pequeños del centro y llevarlos a otro lado sin decir nada más." A mí lo único que me quedaba era venir, ponerme en la puerta y no dejar que ningún otro niño entrase o por lo menos informar a los padres de lo que estaba pasando" explica entre lágrimas.

"Estamparlos contra la pared o dejarlos a oscuras en el lavabo durante horas"

Afirma que al acudir a la guardería quiso hablar con la directora "fui para que me dieran una explicación y me mirasen a la cara y por lo menos la directora me ha reconocido que tienen a una persona psicológicamente enferma trabajando y que era conocedora de estos malos tratos", pero que ella le dijo que se pusiera en tratamiento y pensaba que esto no a iba suceder nunca más" dice María.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha contactado con la directora de la guardería y asegura que no sabía lo que estaba sucediendo, explica que ha apartado a dicha trabajadora y se ha puesto a disposición de la Conselleria de Educación y de los Mossos.

Ayer por la tarde varios padres se reunieron en el centro educativo y tras finalizar el encuentro nos cuentan que algunos no volverán a llevar a sus hijos allí.

La Conselleria de Educación confirma que el Departamento conoció los hechos este mismo lunes cuando la guardería les informó. Sin embargo explican que de momento el centro no ha requerido ninguna inspección. Los Mossos han abierto una investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Imputados 4 directores de centros de menores de Canarias por desviar más de un millón de euros de fondos europeos

Policía Nacional

Publicidad

Sociedad

Embarcación de la Guardia Civil en el Puerto de Huelva

Una narcolancha mata a un militar portugués y hiere a tres agentes en el río Guadiana

Guardería denunciada en Palau Solità i Plegamans

Denuncian malos tratos en una guardería de Palau Solità i Plegamans: "Cosas que los padres no quisieran escuchar jamás"

Maquillaje de Halloween

Las advertencias de la OCU para vestir y maquillar a los niños en Halloween: cuidado con la sangre falsa

Evitan la venta de 4.000 kilos de cocaína por más de 1.000 millones de euros
Drogas

Evitan la venta de 4.000 kilos de cocaína por más de 1.000 millones de euros en Canarias

Coche eléctrico
DGT

Qué es el icing, la nueva moda que por la que puedes ser multado con 200 euros si dejas el coche aquí

Un hombre con un teléfono móvil
Violación

Detenido por retener y violar a una joven tras quedar con ella por Tinder: tenía un arma y objetos con simbología nazi

En la vivienda del acusado encontraron un arma, munición y determinados objetos con simbología nazi y de grupos de extrema derecha.

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía
Granada

Muere una joven de unos 20 años en un piso de estudiantes de Granada horas después de ir al médico

Una de sus compañeras de piso alertó a los servicios de emergencias al observar que la joven se encontraba muy mal.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

Imagen de la detención

Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer de 37 años y ocultar su cadáver dos semanas

Asesino en serie en Andoain

Los vecinos de Andoain, aterrorizados por convivir con un asesino en serie

Publicidad