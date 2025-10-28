Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una narcolancha mata a un militar portugués y hiere a tres agentes en el río Guadiana

Los autores del siniestro, tras embestir a la patrullera, incendiaron la embarcación y se dieron a la fuga.

Embarcación de la Guardia Civil en el Puerto de Huelva

Embarcación de la Guardia Civil en el Puerto de HuelvaEuropaPress

Elena Álvarez
Publicado:

Un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal ha muerto la noche del lunes cuando la patrullera de la Unidad de Control Costera en la que viajaba fue embestida por una narcolancha en el río Guadiana, en la frontera fluvial que separa el Algarve portugués con la provincia de Huelva, cerca de Alcoutim. En la embarcación además del militar fallecido viajaban tres agentes más que han resultado heridos.

La colisión según confirma la GNR sucedía pasadas las 23:15 horas en aguas transfronterizas cuando la patrullera que realizaba labores de vigilancia fue abordada por una narcolancha de alta velocidad. Debido a la violencia del impacto, la embarcación de la Unidad de Control Costera se incendió y se hundió parcialmente.

Borraron huellas

La virulencia del choque provocó que uno de los ocupantes falleciera en el acto y otros tres agentes resultaran heridos teniendo que ser evacuados a hospitales cercanos a la zona. La Guardia Nacional Republicana de Portugal señala que los tres guardias permanecen en observación y que a pesar de las heridas se encuentran fuera de peligro.

Portugal y España según manifiestan desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva activaron, tras el incidente que le ha costada la vida a un militar luso, un operativo conjunto de actuación para encontrar a los tripulantes de la embarcación. La narcolancha fue localizada aproximadamente en el Guadiana a cuatro kilómetros aproximadamente del lugar de la colisión. Según los investigadores, la lancha que podría transportar droga procedente del norte de África con destino Europa fue incendiada por sus ocupantes con el fin de eliminar cualquier huella o prueba incriminatoria. Posteriormente huyeron del lugar.

No hay detenidos

La narcolancha, nos confirman desde la Comandancia, fue avistada por la Guardia Civil en la costa de Huelva, facilitando la información a las autoridades policiales portuguesas que, debido a la cercanía de su patrullera en la zona, se aproximaron al lugar hasta la llegada del apoyo del Servicio Marítimo Provincial de Huelva.

Por el momento no se han producido detenciones por parte de la policía judicial que investigan este suceso que recuerda al ocurrido en febrero de 2024 en la provincia de Cádiz cuando otra narcolancha arrolló en Barbate a una embarcación de los GEAS de la Guardia Civil. Debido al impacto dos guardias civiles murieron y varios agentes resultaron heridos.

El Presidente de la República ha expresado sus condolencias por el fallecimiento en acto de servicio del cabo Pedro Manata e Silva, miembro de la Unidad de Control Costero y Fronterizo de la Guardia Nacional Republicana "fue asesinado esta noche por delincuentes en el río Guadiana, mientras cumplía con su deber de defender la ley y la sociedad", ha señalado en un comunicado.

El Presidente Marcelo Rebelo de Sousa además ha expresado personalmente sus más sinceras condolencias a su esposa, hijos y al resto de la familia doliente, así como a todos sus amigos y a la propia GNR, en este momento particularmente difícil para todo su personal militar y civil. El Jefe de Estado a su vez ha deseado la pronta recuperación de los tres soldados heridos.

