Las advertencias de la OCU para vestir y maquillar a los niños en Halloween: cuidado con la sangre falsa

Llega Halloween y muchos niños ansían disfrazarse con trajes espeluznantes, pedir caramelos y salir a las calles. Por eso la Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que las pinturas y maquillajes que se utilicen deben tener CE como juguete.

Desde la OCU alertan de de que productos de maquillaje para adultos y la sangre falsa pueden incluir sustancias químicas que podrían causar reacciones alérgicas. Además, hay que llevar cuidado con losesmaltes y los sprays para teñir el pelo por la posible presencia de disolventes.

Recomendaciones de la OCU para Halloween

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece consejos para celebrar un Halloween 202, especialmente con el maquillaje y los disfraces. Los maquillajes deben tener marcado CE como juguete y llevar la fecha de caducidad o duración. También debe incluir la lista de ingredientes: idealmente sin perfumes, fragancias, parabenos, BHA y BHT.

La OCU desaconseja el uso de maquillaje en niños menores de tres años y que no se use sangre falsa en menores de 14, especialmente en párpados, labios, boca, nariz u oídos porque, según advierte, ese producto puede contener ingredientes tóxicos si se ingieren accidentalmente.

También recomienda evitar pintauñas porque pueden ser peligrosos para los niños cuando se llevan las manos a la boca y sprays para teñir el pelo porque pueden incluir sustancias químicas.

Por ello, conviene estar alerta ante cualquier reacción en la piel y, días antes, aplicar una pequeña cantidad del producto sobre la piel del niño para comprobar que no hay reacciones alérgicas.

Sobre los disfraces, pide asegurarse de que lleven el marcado CE y compruebe que el etiquetado incluye la dirección del fabricante o el importador. Para los menores de tres años evite disfraces con cintas y cordones colgantes, accesorios punzantes o trozos con los que pueda atragantarse. "Una vez abierto el disfraz, lávelo y si no es lavable, airéelo 48 horas para evitar la concentración de sustancias potencialmente peligrosas".

¿Qué pasa con las lentillas? No se recomiendan comprar por Internet las lentillas de 'fantasía' para tener ojos de zombi o de vampiro y conviene hacerlo en una óptica donde un profesional supervise la venta.

