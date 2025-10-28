Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

DGT

Qué es el icing, la nueva moda que por la que puedes ser multado con 200 euros si dejas el coche aquí

Aparcar donde no debes puede salirte muy caro. Descubre qué es el icing y qué sanciones conlleva.

Coche el&eacute;ctrico

Coche eléctricoAgencias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El auge del coche eléctrico es una realidad y refleja un cambio histórico en la movilidad. Según la Agencia Internacional de la Energía, en el primer semestre de 2025 se vendieron más de 9 millones de unidades en todo el mundo, lo que supone un incremento del 30 % respecto al año anterior. Este crecimiento ha llevado a que las ciudades y gobiernos adapten sus normativas, infraestructuras y políticas de tráfico para garantizar un uso seguro y eficiente de estos vehículos.

Respecto a esto, hay una nueva infracción de tráfico en la que ha puesto foco la DGT: el icing, una práctica que está relacionada con el aparcamiento de coches diésel o gasolina en zonas donde solo deberían estar vehículos híbridos y eléctricos.

En centros comerciales, estaciones de servicio o incluso en plena calle, es habitual ver estas plazas ocupadas con coches que no deberían estar ahí. Como es lógico, este gesto genera malestar y complica el día a día de muchos conductores de eléctricos e híbridos enchufables.

¿Qué es el icing?

El icing es una técnica que consiste en ocupar con un coche de combustión las plazas reservadas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables, generalmente situadas en puntos de recarga.

Estas plazas están reservadas para automóviles eléctricos e híbridos, y solo durante el tiempo imprescindible para recargar, favoreciendo la rotación. Es decir, una vez completada la recarga, deben liberarse. Esta medida busca disuadir y garantizar que estos espacios estén siempre disponibles para quienes los necesitan.

El nombre significa “helada”, que podemos interpretar como la sensación que siente la persona que necesita enchufar su coche cuando encuentra el punto bloqueado.

¿Qué multas conlleva el icing?

Las sanciones que conlleva esta conducta oscilan entre 100 y 200 euros, en función de la gravedad de la ocupación. Si se demuestra que la acción es intencionada, la multa alcanza la cifra máxima.

En cualquier caso, para evitar sustos, lo que debes hacer es fijarte en la señal R-308, que es la que regula estas plazas. Esta señal indica claramente los espacios destinados exclusivamente a vehículos eléctricos o híbridos y especifica si está permitido dejar el coche conectado a la corriente.

En definitiva, el icing es una práctica que supone una falta de respeto hacia las personas que realmente necesitan cargar su coche, por lo que el buen uso de estas infraestructuras es fundamental para consolidar un modelo de movilidad sostenible y accesible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Imputados 4 directores de centros de menores de Canarias por desviar más de un millón de euros de fondos europeos

Policía Nacional

Publicidad

Sociedad

Guardería denunciada en Palau Solità i Plegamans

Denuncian malos tratos a niños en una guardería de Palau Solità i Plegamans: "Cosas que los padres no quisieran escuchar jamás"

Maquillaje de Halloween

Las advertencias de la OCU para vestir y maquillar a los niños en Halloween: cuidado con la sangre falsa

Evitan la venta de 4.000 kilos de cocaína por más de 1.000 millones de euros

Evitan la venta de 4.000 kilos de cocaína por más de 1.000 millones de euros en Canarias

Coche eléctrico
DGT

Qué es el icing, la nueva moda que por la que puedes ser multado con 200 euros si dejas el coche aquí

Un hombre con un teléfono móvil
Violación

Detenido por retener y violar a una joven tras quedar con ella por Tinder: tenía un arma y objetos con simbología nazi

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía
Granada

Muere una joven de unos 20 años en un piso de estudiantes de Granada horas después de ir al médico

Una de sus compañeras de piso alertó a los servicios de emergencias al observar que la joven se encontraba muy mal.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112
Accidente

Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

El trabajador ha muerto en la madrugada del martes en un enclave ferroviario del sur de Madrid

Imagen de la detención

Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer de 37 años y ocultar su cadáver dos semanas

Asesino en serie en Andoain

Los vecinos de Andoain, aterrorizados por convivir con un asesino en serie

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 28 de octubre de 2025

Publicidad