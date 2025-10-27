La jueza de la DANA solicita el listado de llamadas de Carlos Mazón del 29 de octubre

La jueza del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye la causa de la DANA ha dictado un auto en el que solicita a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, correspondientes al 29 de octubre. Este documento había sido entregado previamente por la Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación que estudia lo sucedido durante la riada.

La magistrada considera que se trata de un "documento público y relevante" para el desarrollo de la investigación, y su solicitud llega apenas dos días antes del primer aniversario de la DANA. La acción se produce en el marco de la compleja causa, en la que intervienen 184 acusaciones particulares y 13 populares, y que busca esclarecer la actuación de las autoridades durante la emergencia.

La jueza ha dictado un total de siete autos, además de una providencia y una diligencia de ordenación, todos notificados a las partes implicadas. Entre las decisiones más destacadas se encuentra la incorporación de documentación aportada por la Dirección General de Dependencia y Personas Mayores de la Generalitat y la orden de conservación de grabaciones de teleasistencia de seis víctimas mortales, que deberán ser remitidas al órgano judicial con consentimiento de sus familiares.

Otros autos desestimaron solicitudes de aclaración o diligencias planteadas por algunas acusaciones particulares y por el ex secretario autonómico de Emergencias, quien está investigado por comunicaciones enviadas el mismo día de la riada. También se reconoció a un denunciante la condición de actor civil por las lesiones sufridas al intentar rescatar a su padre en Cheste, aunque no se le atribuyó un nuevo delito.

Próximas comparecencias

La solicitud de las llamadas se realiza antes de la testifical de la periodista Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre y cuya declaración fue ordenada por la Audiencia de Valencia. La jueza ha confirmado que las declaraciones previstas para el 3 de noviembre y el 20 de enero de 2026 no se suspenderán, dada la complejidad de la causa y la necesidad de mantener el calendario judicial.

En paralelo, la providencia requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) y a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remitan todas las grabaciones originales disponibles del día de la DANA.

