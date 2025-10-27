Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

DANA

La jueza de la DANA solicita el listado de llamadas de Carlos Mazón del 29 de octubre

La magistrada de Catarroja considera que se trata de un "documento público y relevante" para el desarrollo de la investigación.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

La jueza de la DANA pide el listado de llamadas de Mazón | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

La jueza del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye la causa de la DANA ha dictado un auto en el que solicita a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, correspondientes al 29 de octubre. Este documento había sido entregado previamente por la Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación que estudia lo sucedido durante la riada.

La magistrada considera que se trata de un "documento público y relevante" para el desarrollo de la investigación, y su solicitud llega apenas dos días antes del primer aniversario de la DANA. La acción se produce en el marco de la compleja causa, en la que intervienen 184 acusaciones particulares y 13 populares, y que busca esclarecer la actuación de las autoridades durante la emergencia.

La jueza ha dictado un total de siete autos, además de una providencia y una diligencia de ordenación, todos notificados a las partes implicadas. Entre las decisiones más destacadas se encuentra la incorporación de documentación aportada por la Dirección General de Dependencia y Personas Mayores de la Generalitat y la orden de conservación de grabaciones de teleasistencia de seis víctimas mortales, que deberán ser remitidas al órgano judicial con consentimiento de sus familiares.

Otros autos desestimaron solicitudes de aclaración o diligencias planteadas por algunas acusaciones particulares y por el ex secretario autonómico de Emergencias, quien está investigado por comunicaciones enviadas el mismo día de la riada. También se reconoció a un denunciante la condición de actor civil por las lesiones sufridas al intentar rescatar a su padre en Cheste, aunque no se le atribuyó un nuevo delito.

Próximas comparecencias

La solicitud de las llamadas se realiza antes de la testifical de la periodista Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre y cuya declaración fue ordenada por la Audiencia de Valencia. La jueza ha confirmado que las declaraciones previstas para el 3 de noviembre y el 20 de enero de 2026 no se suspenderán, dada la complejidad de la causa y la necesidad de mantener el calendario judicial.

En paralelo, la providencia requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) y a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remitan todas las grabaciones originales disponibles del día de la DANA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La amenaza de Junts de romper con Sánchez comenzó dos meses después de la investidura

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras

Publicidad

España

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

La jueza de la DANA solicita el listado de llamadas de Carlos Mazón del 29 de octubre

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, ante el Senado por el 'caso Koldo': 7 horas de comparecencia y derecho de silencio

Llega Puigdemont

Carles Puigdemont llega a la reunión de Junts en Perpignan: "Muy contento de estar en Cataluña"

Pilar Alegría
PSOE

Pedro Sánchez elige a Pilar Alegría como nueva responsable de política autonómica del PSOE

Ejecutiva de Junts en Perpignan
PSOE-JUNTS

Puigdemont y la cúpula de Junts acuerdan romper con el PSOE por unanimidad

El president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Gestión DANA

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida de El Ventorro

Este dato, confirmado por el entorno de la periodista, desmentiría el itinerario que el president de la Generalitat dice que realizó para acudir al Palau.

Pedro Sánchez en el Senado
AGENDA POLÍTICA

Sánchez en el Senado, el caso Koldo o el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, marcan al agenda política

El Presidente del Gobierno está citado a la comisión de investigación del Caso Koldo en el Senado.

Puigdemont reúne este lunes a la dirección de Junts en Perpiñán para decidir si rompe con el PSOE

Puigdemont reúne este lunes a la dirección de Junts en Perpiñán para decidir si rompe con el PSOE

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la sede de los 'populares' en Zaragoza.

Bendodo urge a Junts a romper con Sánchez: "Ya está bien de apuntalar a un Gobierno corrupto"

Sánchez responsabiliza a Feijóo y Abascal de sostener a Mazón al frente de la Generalitat tras la "negligente gestión" de la Dana

Pedro Sánchez responsabiliza a Feijóo y Abascal de sostener a Mazón al frente de la Generalitat y el president le acusa de "sacar rédito político del dolor y de la tragedia"

Publicidad