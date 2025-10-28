Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido por retener y violar a una joven tras quedar con ella por Tinder: tenía un arma y objetos con simbología nazi

En la vivienda del acusado encontraron un arma, munición y determinados objetos con simbología nazi y de grupos de extrema derecha.

Un hombre con un teléfono móvilEFE

Adrián Ballesteros
Las aplicaciones de citas pueden ser muy útiles para aquellos que les cuesta conocer gente físicamente o que quieren encontrar alguien ya filtrado por sus gustos, pero lamentablemente también pueden ser muy peligrosas y ocasionar terribles sucesos. Es lo que ha ocurrido en Benalmádena (Málaga), donde una joven ha sido presuntamente violada y humillada por un chico con el que quedó por Tinder. Iban a tener una cita tranquila y terminó abusando "con gran violencia" de ella, según relata la chica.

Ante esto, el sospechoso fue detenido por la Policía Nacional, después de que la víctima pusiera una denuncia con varios partes médicos de los abusos.

Dos versiones muy diversas

Los hechos ocurrieron el 11 de octubre durante un periodo de tiempo muy largo, desde las ocho de la tarde a las doce de la mañana del día siguiente. Quedaron por Tinder y pasaron el día comiendo y tomando copas, hasta que finalmente se subieron al coche de él y le profirió la primera agresión sexual, según cuenta la víctima. Tras eso, él condujo hasta su domicilio donde comenzó el cautiverio en el que supuestamente el detenido violó y humilló físicamente a la joven. Así lo presentaba la denuncia que interpuso la afectada ante la Policía Nacional, en la cual la joven asegura que el hombre la obligó a ducharse con él, a hacerle la cama y limpiarle la habitación tras las supuestas agresiones sexuales.

La víctima comentaba también, que no se marchó antes porque que el agresor la amenazó advirtiéndole de que al día siguiente acabaría en el hospital o siendo la protagonista de algún titular como "fue vista por última vez en Benalmádena". Además, presentó determinados partes médicos que afirman que habría recibido decenas de mordiscos por el cuerpo, por los que aun se estaría recuperado.

Por su parte, el hombre aseguraba que las relaciones sexuales fueron consentidas y que la chica se lo estaba inventando todo. No obstante, las autoridades le detuvieron el 20 de octubre por detención ilegal, un delito continuado de agresión sexual, lesiones, trato degradante, amenazas graves y coacciones. Por ello, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga lo ha enviado a prisión, le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima y autorizó el registro de su vivienda, según informa el 'diario Sur'.

Una pistola y objetos de simbología nazi

Durante el registro del apartamento, la cosa pasó a ser más peliaguda, ya que la Policía Nacional encontró una pistola, munición y una serie de objetos con simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

