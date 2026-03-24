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Noticias de hoy, martes 24 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 24 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 24 de marzo de 2026

Noticias de hoy, martes 24 de marzo de 2026

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Continúa la violencia y la destrucción en Oriente Medio entre las palabras confusas de Trump, un grave accidente aéreo sacude Colombia, y Juanma Moreno convoca elecciones en Andalucía.

Día 25 de guerra

Nueva madrugada de ataques. Irán asegura que un proyectil ha impactado contra un gasoducto, mientras un dron israelí ha alcanzado un edificio residencial en Líbano. Por su parte, el ejército de Netanyahu afirma que sus sistemas de defensa siguen interceptando los ataques iraníes.

Trump pospone su ultimátum

Donald Trump ha decidido aplazar su ultimátum y concede cinco días más a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Asegura que hay negociaciones en marcha, algo que Teherán niega, aunque admite contactos indirectos a través de intermediarios. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado más de 2.000 marines en la zona.

Explosión en una refinería de Texas

Una explosión ha provocado un gran incendio en una refinería de Texas. La columna de humo ha sido visible a varios kilómetros y ha obligado a activar el protocolo de emergencia. El fuego ha afectado a una unidad clave de hidrotratamiento de diésel en la planta de Valero Energy en Port Arthur, causando graves daños y el cierre parcial de la instalación. Las autoridades han pedido a los vecinos que permanezcan confinados.

66 muertos en un accidente aéreo en Colombia

El accidente de un avión militar con 128 personas a bordo en el sur de Colombia deja al menos 66 fallecidos, decenas de heridos (algunos en estado crítico) y cuatro desaparecidos. Las autoridades descartan por ahora un ataque y centran la investigación en un posible fallo tras el despegue.

Andalucía irá a las urnas el 17 de mayo

Juanma Moreno ha adelantado elecciones en Andalucía. El Parlamento queda disuelto y los andaluces votarán el 17 de mayo. El movimiento tiene también impacto nacional: María Jesús Montero encara sus últimos días en el Gobierno y su relevo tendrá que afrontar la presentación de los Presupuestos Generales.

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Efemérides de hoy 24 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 24 de marzo?

Zona del accidente del avión de Germanwings

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Presidente de Adif dice que valorará la carta de víctimas de Adamuz "desde el máximo respeto y sensibilidad"

El presidente de Adif comparece en el Congreso para explicar el accidente de Adamuz, streaming en directo

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Atresmedia, reconocida con el premio 'Amigo del Autismo' 2026 por su compromiso con la sensibilización

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Una pareja paseando por la calle
Divorcios

Los divorcios disminuyen pero... ¿por dinero o por amor?

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Efemérides de hoy 24 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 24 de marzo?

Las imágenes de su detención
Tribunal Constitucional

24 imputados por narcotráfico excarcelados tras una sentencia del Constitucional

La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a 24 imputados por narcotráfico. No por falta de pruebas, si no por cómo les enviaron a la cárcel. El Tribunal Constitucional considera que los investigados deben conocer con detalle las pruebas que sustentan su prisión provisional para poder defenderse, y en este caso, al ser una causa secreta, no fue así.

FILED - 03 March 2026, Spain, Barcelona: The logo of Facebook parent company Meta is attached to the trade fair stand with which Meta is advertising at the Mobile World Congress. Photo: Wolf von Dewitz/dpa03/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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Su cometido era revisar contenidos sensibles que los usuarios compartían en Instagram y Facebook.

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