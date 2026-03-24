Noticias de hoy, martes 24 de marzo de 2026

Continúa la violencia y la destrucción en Oriente Medio entre las palabras confusas de Trump, un grave accidente aéreo sacude Colombia, y Juanma Moreno convoca elecciones en Andalucía.

Día 25 de guerra

Nueva madrugada de ataques. Irán asegura que un proyectil ha impactado contra un gasoducto, mientras un dron israelí ha alcanzado un edificio residencial en Líbano. Por su parte, el ejército de Netanyahu afirma que sus sistemas de defensa siguen interceptando los ataques iraníes.

Trump pospone su ultimátum

Donald Trump ha decidido aplazar su ultimátum y concede cinco días más a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Asegura que hay negociaciones en marcha, algo que Teherán niega, aunque admite contactos indirectos a través de intermediarios. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado más de 2.000 marines en la zona.

Explosión en una refinería de Texas

Una explosión ha provocado un gran incendio en una refinería de Texas. La columna de humo ha sido visible a varios kilómetros y ha obligado a activar el protocolo de emergencia. El fuego ha afectado a una unidad clave de hidrotratamiento de diésel en la planta de Valero Energy en Port Arthur, causando graves daños y el cierre parcial de la instalación. Las autoridades han pedido a los vecinos que permanezcan confinados.

66 muertos en un accidente aéreo en Colombia

El accidente de un avión militar con 128 personas a bordo en el sur de Colombia deja al menos 66 fallecidos, decenas de heridos (algunos en estado crítico) y cuatro desaparecidos. Las autoridades descartan por ahora un ataque y centran la investigación en un posible fallo tras el despegue.

Andalucía irá a las urnas el 17 de mayo

Juanma Moreno ha adelantado elecciones en Andalucía. El Parlamento queda disuelto y los andaluces votarán el 17 de mayo. El movimiento tiene también impacto nacional: María Jesús Montero encara sus últimos días en el Gobierno y su relevo tendrá que afrontar la presentación de los Presupuestos Generales.