Noticias de hoy, martes 23 de junio de 2026

Un tiroteo en Montreal, diez años del Brexit y el silencio de Sánchez, entre las noticias más destacadas de este martes 23 de junio de 2026.

Tiroteo

Tres personas han muerto en la ciudad canadiense de Montreal tras un tiroteo en las inmediaciones de un centro comercial. El tirador, abatido por otro agente, iba vestido de militar portando un arma y sembrando el terror. Entre las víctimas se encuentra un policía. Un vecino, que grabó la escena, avisó del tiroteo a las autoridades, quienes se personaron y fueron recibidos a tiros.

Aldama y tirar de la manta

José Luis Ábalos se convierte en el ministro condenado en democracia con la pena más alta, con 24 años y 3 meses. Para Koldo García, el que fuera su asesor, la pena es de 19 años y 8 meses. Sin embargo, Víctor de Aldama le han condenado a 4 años y medio, pero no entrará en prisión ni tiene que devolver la comisión de tres millones, 700 mil euros que cobró.

El nexo corruptor de la trama ha señalado la importancia de colaborar con la Justicia y ha dado un consejo tras conocer su sentencia, tirar de la manda: "Espero que todos los que vienen detrás colaboren". Un mensaje que tiene destinarios muy concretos: Leire Díez y Julio Martínez.

Una década del brexit

Se cumplen 10 años del Brexit. Miren cómo lo recuerdan en la campiña inglesa: el brexit arruinó gran bretaña (Brexit Broke Bretain). Desde ese referéndum, la inestabilidad política se ha instalado en Reino Unido. Hasta 6 primeros ministros han pasado ya por el país. En camino está el séptimo después de haber dimitido el lunes de Starmer: el exalcalde de Manchester Andy Burham.

Silencio Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado respecto a la sentencia del Supremo por el caso mascarillas. Lo que sí ha hecho ha sido hablar de la ola de calor. Lo ha hecho en un vídeo publicado en TIK TOK. El miércoles comparece en el Congreso de los Diputados.

Ola de calor

En España, y en Europa, vivimos una ola de calor que cambia nuestros hábitos y vida cotidiana. Hacer deporte, pasear a nuestras mascotas o trabajar se complica y mucho por las altas temperaturas. Y aprovechan la madrugada para estas actividades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer