Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 23 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 23 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, martes 23 de junio de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Un tiroteo en Montreal, diez años del Brexit y el silencio de Sánchez, entre las noticias más destacadas de este martes 23 de junio de 2026.

Tiroteo

Tres personas han muerto en la ciudad canadiense de Montreal tras un tiroteo en las inmediaciones de un centro comercial. El tirador, abatido por otro agente, iba vestido de militar portando un arma y sembrando el terror. Entre las víctimas se encuentra un policía. Un vecino, que grabó la escena, avisó del tiroteo a las autoridades, quienes se personaron y fueron recibidos a tiros.

Aldama y tirar de la manta

José Luis Ábalos se convierte en el ministro condenado en democracia con la pena más alta, con 24 años y 3 meses. Para Koldo García, el que fuera su asesor, la pena es de 19 años y 8 meses. Sin embargo, Víctor de Aldama le han condenado a 4 años y medio, pero no entrará en prisión ni tiene que devolver la comisión de tres millones, 700 mil euros que cobró.

El nexo corruptor de la trama ha señalado la importancia de colaborar con la Justicia y ha dado un consejo tras conocer su sentencia, tirar de la manda: "Espero que todos los que vienen detrás colaboren". Un mensaje que tiene destinarios muy concretos: Leire Díez y Julio Martínez.

Una década del brexit

Se cumplen 10 años del Brexit. Miren cómo lo recuerdan en la campiña inglesa: el brexit arruinó gran bretaña (Brexit Broke Bretain). Desde ese referéndum, la inestabilidad política se ha instalado en Reino Unido. Hasta 6 primeros ministros han pasado ya por el país. En camino está el séptimo después de haber dimitido el lunes de Starmer: el exalcalde de Manchester Andy Burham.

Silencio Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado respecto a la sentencia del Supremo por el caso mascarillas. Lo que sí ha hecho ha sido hablar de la ola de calor. Lo ha hecho en un vídeo publicado en TIK TOK. El miércoles comparece en el Congreso de los Diputados.

Ola de calor

En España, y en Europa, vivimos una ola de calor que cambia nuestros hábitos y vida cotidiana. Hacer deporte, pasear a nuestras mascotas o trabajar se complica y mucho por las altas temperaturas. Y aprovechan la madrugada para estas actividades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

Efemérides de hoy 23 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 23 de junio?

John McAfee se suicida

Publicidad

Sociedad

Bidón gasolina.

A prisión por intentar matar a su pareja golpeándola brutalmente y rociándola con gasolina: "Te voy a matar"

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, martes 23 de junio de 2026

John McAfee se suicida

Efemérides de hoy 23 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 23 de junio?

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía
Accidente de tráfico

Siete heridos, entre ellos dos niños, en un atropello múltiple en la terraza de un bar en Málaga

Los 78 ceros pasan a ser 11
CEROS EUSKERA

La revisión de los exámenes de la PAU en el País Vasco reduce los ceros en Euskera pero apenas mejora las notas de los suspensos

Imagen del Palau de Justicia, Barcelona
Crimen Barcelona

La acusada de matar a su marido en Barcelona admite que lo asfixió y acepta una condena de 23 años de prisión

La familia de la víctima mortal desconfiaba de la procesada y puso una grabadora en el primer cajón de la mesilla de noche que captó el crimen.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Robos

Una decena de vecinos evita un robo en Barcelona y retiene al ladrón hasta la llegada de los Mossos

Los hechos se produjeron el domingo, a plena luz del día, en el barrio de Santa Caterina. La víctima consiguió recuperar su reloj de alta gama gracias a la colaboración ciudadana.

Dos policías salvan la vida de un niño de tres años en Vigo

"Estoy perdiendo a mi hijo", el aviso que movilizó a la Policía para salvar a un niño de 3 años

Imagen de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango

La jueza del caso Andic cita como testigos a la terapeuta, a las dos hijas del empresario y a su pareja

Playa de la Arrabassado de Tarragona

Cinco menores muertos en un fin de semana negro: los ahogamientos dejan ya 174 fallecidos en 2026

Publicidad