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Noticias de hoy, lunes 22 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 22 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 22 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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La reunión de urgencia del CGPJ sobre si expedienta al juez Peinado, el resultado de las elecciones de Colombia o el principio de acuerdo entre Irán y Estados Unidos, entre las noticias más destacadas de este lunes 22 de junio.

Reunión CGPJ

Tras reunirse telemáticamente, el Consejo General del Poder Judicial celebra a las 09:00 horas una reunión de urgencia para decidir si abre un expediente disciplinario al juez Peinado por afirmar en su auto del Caso Begoña que sus escoltas podrían facilitar una hipotética huida de la mujer del presidente del Gobierno.

La defensa de Begoña Gómez ha enviado una queja al CGPJ por haberse enterado de la apertura del juicio a través de los medios de comunicación.

Elecciones Colombia

El ultraderechista De la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. Tras el logro ha salido a la calle así en un vehículo blindado. Se ha dado un baño de masas y ha manifestado haber hablado con Donald Trump, de quien asegura que le ha dado su aprobación.

Por su parte, el candidato de izquierdas, Iván Cepeda asegura que impugnará 33.000 mesas. El resultado ha sido ajustadísimo con el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella imponiéndose con 12,9 millones de votos, logrando alrededor del 49,7% frente al 48,7% de Cepeda.

Principio de acuerdo

Los países mediadores, Catar y Pakistán, han publicado un principio de acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Ha sido a las tres de la mañana y establecen el documento a las tres de esta madrugada. En él, se establece una hoja de ruta para pacificar el Líbano, levantar sanciones a Irán y garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

Dimisión Starmer

Esta mañana, el primer ministro de Reino Unido podría dimitir esta mañana justo cuando se cumplen 10 años del Brexit. En esos diez años, Gran Bretaña ha tenido seis primeros ministros. Todo indica que Starmer dará paso al séptimo: el exalcalde de Manchester, Andy Burnham.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 22 de junio de 2026

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