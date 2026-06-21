Mueren dos personas ahogadas en las costas de Galicia: un hombre en Ferrol y una mujer en A Coruña

Dos personas han perdido la vida este domingo en las costas gallegas. Un hombre falleció en playa de Cariño, Ferrol, tras ser rescatado en una zona rocosa; mientras que una mujer murió en la playa de Broña, Outes (A Coruña).

En cuanto al primero, fue un familiar el que pidió ayuda al 112 tras informar que su padre se encontraba en apuros. La central de emergencias puso en marcha un amplio dispositivo de intervención, formado por el 061, Salvamento Marítimo, Bomberos de Ferrol, Guardia Civil, Policía Nacional y Local y Protección Civil.

Fue encontrado en una zona rocosa

Le trasladaron en una embarcación hasta el muelle, donde el personal sanitario intentó reanimarle sin éxito.

Por otra parte, una mujer también ha fallecido este domingo en la playa de Broña, en Outes, A Coruña.

En este caso, los socorristas trataron de reanimarla, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Sobre las 16.20 horas varios alertantes contactaron para pedir auxilio para una mujer que se encontraba en la playa de Broña, en San Cosme de Outeiro, en la localidad coruñesa de Outes.

Según indicaban, los socorristas la sacaron del agua y trataron de reanimarla sin éxito, por lo que solicitaban una ambulancia para asistirla.

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