Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Galicia

Mueren dos personas ahogadas en las costas de Galicia: un hombre en Ferrol y una mujer en A Coruña

Dos personas han fallecido en las costas gallegas este domingo.

Playa en A Coruña

Playa en A Coruña EFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Dos personas han perdido la vida este domingo en las costas gallegas. Un hombre falleció en playa de Cariño, Ferrol, tras ser rescatado en una zona rocosa; mientras que una mujer murió en la playa de Broña, Outes (A Coruña).

En cuanto al primero, fue un familiar el que pidió ayuda al 112 tras informar que su padre se encontraba en apuros. La central de emergencias puso en marcha un amplio dispositivo de intervención, formado por el 061, Salvamento Marítimo, Bomberos de Ferrol, Guardia Civil, Policía Nacional y Local y Protección Civil.

Fue encontrado en una zona rocosa

Le trasladaron en una embarcación hasta el muelle, donde el personal sanitario intentó reanimarle sin éxito.

Por otra parte, una mujer también ha fallecido este domingo en la playa de Broña, en Outes, A Coruña.

En este caso, los socorristas trataron de reanimarla, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Sobre las 16.20 horas varios alertantes contactaron para pedir auxilio para una mujer que se encontraba en la playa de Broña, en San Cosme de Outeiro, en la localidad coruñesa de Outes.

Según indicaban, los socorristas la sacaron del agua y trataron de reanimarla sin éxito, por lo que solicitaban una ambulancia para asistirla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 21 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 21 de junio?

SpaceShipOne, primer vuelo del primer vehículo espacial privado

Publicidad

Sociedad

Playa en A Coruña

Mueren dos personas ahogadas en las costas de Galicia: un hombre en Ferrol y una mujer en A Coruña

El refranero del tiempo, a prueba del nuevo clima: "Tras la tempestad…a veces viene un tres de borrascas"

El refranero del tiempo, a prueba del nuevo clima: "Tras la tempestad…a veces viene un tres de borrascas"

Aumenta el número de personas sin hogar en España

El litoral de Barcelona como refugio improvisado: crecen los asentamientos en tiendas de campaña por la crisis de la vivienda

Unas 300 personas asisten al minuto de silencio por la muerte de tres menores en Tarragona.
AHOGAMIENTOS

Conmovedor minuto de silencio en Tarragona por la muerte de los tres menores fallecidos

La falta de personal y la demora para conseguir cita provoca el aumento de estafas en el proceso de regularización de inmigrantes
INMIGRACIÓN

Aumento de estafas en el proceso de regularización de inmigrantes por la falta de personal y la demora para conseguir cita

El secreto de la longevidad en España: estas son las comunidades donde más personas llegan a los 100 años
Esperanza de vida

El secreto de la longevidad en España: estas son las comunidades donde más personas llegan a los 100 años

Vivir más años es cada vez más habitual, aunque el lugar de residencia marca una diferencias importante en la posibilidades de llegar a los 100 años.

Iván Ferreiro celebra 35 años de carrera en una gira impulsada por energía renovable
Música en directo y sostenibilidad

Iván Ferreiro celebra 35 años de carrera en una gira impulsada por energía renovable

El artista gallego forma parte de la iniciativa Music Feat Energy de Repsol y Warner Music Spain, que busca reducir la huella de carbono de la música en directo.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 21 de junio de 2026

Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases

Muere en el hospital el niño de tres años ahogado en una piscina de Mallorca

Estafas a través de llamadas telefónicas

"Smishing", la nueva estafa por la que han detenido a dos mujeres en Barcelona

Publicidad