La UCO implica al PNV en la trama Leire Díez por el presunto amaño del rescate de Tubos Reunidos

El PNV habría tenido un papel importante en el presunto amaño del rescate de la empresa Tubos Reunidos, una operación financiada con dinero público, según revela El Confidencial.

Leire Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxón Alonso, quienes operaban bajo el nombre de 'Hirurok' ("nosotros tres", en euskera), habrían mantenido contactos con quien fuera presidente del partido vasco, Andoni Ortuzar, para impulsar que el Gobierno aprobara el rescate de la compañía, además de con el exsenador Joseba Aurrekoetxea. A cambio de estas gestiones, los tres implicados habrían cobrado una comisión ilegal de más de 200.000 euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala una posible colaboración directa entre altos cargos del PNV y la 'trama Leire' para facilitar la inyección de fondos públicos. El rescate supuso un gasto de 112,8 millones de euros del Estado.

Según revela el medio, los investigadores consideran que esta red utilizó su "capacidad de acceso" a altos niveles políticos para desbloquear la ayuda económica en 2021 y para así conseguir aplazamientos en la devolución de la deuda.

Uno de los encuentros tuvo lugar el 28 de enero de 2025, donde también participó el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, quien está investigado. El objetivo era acelerar los trámites del rescate y superar las dudas del Ministerio de Economía, y acelerar los trámites del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Por esta gestión, habrían cobrado cerca de 114.950 euros a través de una empresa pantalla, Mediaciones Martínez SL.

Reuniones en Ferraz

Entre 2024 y 2025, se habría producido otro episodio, esta vez tras vender un inmueble por 15 millones de euros, la empresa debía usar ese dinero para pagar su deuda con el Estado. Sin embargo, volvió a recurrir a los mismos intermediarios para evitarlo y lograr un aplazamiento.

Según revela El Confidencial, incluso se habrían mantenido reuniones en la sede del PSOE en Ferraz con Santos Cerdán, cuando era secretario de Organización. Finalmente, el 14 de marzo de 2025, la empresa consiguió el aplazamiento en un proceso muy rápido, ya que en solo dos semanas la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, delegó la firma que validaba la moratoria. Por esta operación, la red habría cobrado otros 40.000 euros.

En total, la UCO calcula que esta trama habría obtenido más de 730.000 euros en comisiones relacionadas con varias adjudicaciones públicas, lo que apunta a un posible fraude sistémico en la gestión de los fondos de rescate.

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