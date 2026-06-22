La acusada de matar a su marido en Barcelona admite que lo asfixió y acepta una condena de 23 años de prisión

Una mujer de 71 años ha aceptado una condena de 23 años y medio de cárcel por asesinar a su marido de 84, de quien se estaba divorciando, estrangulándolo mientras dormía en su domicilio de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona. Estos hechos quedaron registrados por una grabadora oculta.

La acusada ha asumido una condena por asesinato y robo en casa habitada al alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente pedía 26 años de cárcel para ella. El hecho de que asumiese la condena ha provocado evitar el juicio, el cual debía iniciarse este lunes en la Audiencia de Barcelona con un jurado popular.

El ministerio público ha rebajado su pena a 23 años y medio de cárcel, al aplicar a la procesada la atenuante de colaboración con la justicia, a cambio de que la mujer reconociese los hechos que se le imputaban.

Robo de dinero

La víctima, que fue asesinada en 2023, habría contratado a la procesada en abril de 2021 para que se encargase de las tareas domésticas y le hiciese de cuidadora porque su esposa había muerto, según el escrito de la Fiscalía que la acusada ha aceptado.

Tal y como añade dicho escrito, "movida por un interés económico" la acusada inició una relación sentimental con la víctima, con quien acabó casándose en mayo de 2022.

Tras la boda, la actitud de la acusada hacia su marido cambió: lo desatendía y lo aislaba de su familia. Así lo hizo hasta conseguir hacerse con el control de su patrimonio y que la autorizase para operar en sus cuentas bancarias.

Con el paso del tiempo, la relación comenzó a deteriorarse y el fallecido pensó en divorciarse. Por este motivo, contrató los servicios de un abogado y revocó la autorización para que la acusada accediera a sus cuentas.

Fue también en 2023 cuando la mujer abandonó el domicilio. Según el relato de la Fiscalía que la acusada ha aceptado, la madrugada del 4 de abril, la mujer acudió al domicilio de la víctima mortal con una copia de llaves que se había quedado.

Cuando comprobó que estaba dormido, lo estranguló con un cable eléctrico al que hizo varios nudos. Posteriormente, se apoderó del dinero que guardaba en una caja metálica y abandonó el hogar de la víctima.

El crimen salió a la luz gracias a que los hechos quedaron registrados en una grabadora que los hijos de la víctima habían dejado en el primer cajón de la mesilla de noche. Según la sentencia, la condenada desconocía la existencia de esta grabación.

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