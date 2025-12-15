Prisión sin fianza para el padre del bebé muerto en Ciudad Real por un presunto homicidio imprudente

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre del bebé fallecido el pasado viernes en Ciudad Real. La imputación es provisional y se concreta, por el momento, como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave/homicidio por dolo eventual, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Para la madre del menor, el magistrado ha acordado libertad provisional. En su caso, se le imputa de manera provisional como presunta autora de un delito de abandono de familia. Tras la toma de declaración practicada este lunes, el juzgado ha señalado que ambas imputaciones tienen carácter provisional y que se delimitarán a lo largo de la investigación judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en una vivienda situada en la calle Toledo de Ciudad Real, en un piso ocupado, de acuerdo con fuentes policiales. La Policía tuvo conocimiento de lo sucedido en torno a las 10:30 horas, después de recibir llamadas de terceras personas que alertaban de lo que ocurría en el interior del inmueble. El procedimiento continúa instruyéndose en sede judicial mientras se recaban elementos de prueba y se fijan diligencias.

Aviso a la Policía y situación en el inmueble

En el entorno del caso figura el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la familia, según el relato incluido en la información disponible. La pareja era politoxicómana y residía en el piso en condición de okupa. En ese contexto, se apunta a la existencia de un conflicto previo por la tutela de las menores: la abuela materna llevaba más de dos años intentando obtener la custodia de sus nietas al conocer la situación que atravesaban.

Según ese mismo relato, la abuela solicitó la retirada de la patria potestad de las menores, aunque el procedimiento fue archivado. La investigación judicial revisa ahora el marco familiar y las circunstancias previas a la muerte del bebé, con especial atención a las condiciones de cuidado y a los avisos previos que pudieran constar.

La información disponible también recoge que la mujer detenida era víctima de violencia machista y que retiró una denuncia previa contra su pareja y padre de su hija por miedo tras episodios de violencia física y verbal. Un testigo ha indicado que escuchó "llorar" al niño en la noche del jueves al viernes y añadió: "Es una pena lo ocurrido", según declaró a La Tribuna de Ciudad Real. En ese entorno, una amiga de los detenidos afirmó: "Tenían problemas con el alcohol y las drogas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.