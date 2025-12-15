El paso de una manga marina por Rota deja daños materiales al impactar en la cooperativa de pescadores

Una manga marina ha impactado en la tarde de este lunes en el municipio de Rota, coincidiendo con el paso de la borrasca Emilia por la provincia de Cádiz. El fenómeno ha afectado a la zona de la Cofradía de Pescadores, según ha confirmado la Guardia Civil, que ha seguido su evolución a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE)

La presencia de la manga fue detectada en el mar alrededor de las 17:15 horas, momento en el que se activaron los protocolos de aviso a las autoridades locales y autonómicas. La Guardia Civil informó a Emergencias 112 Andalucía, así como a la Policía Local de Rota y a la Policía Nacional, con el objetivo de coordinar una respuesta preventiva ante posibles incidencias.

Por el momento, no se ha facilitado información oficial sobre la existencia de personas heridas pero si ha ocasionado daños materiales en la cooperativa de pescadores como la caída de chapa del tejado, mientras los servicios de emergencia permanecen atentos a la evolución de la situación meteorológica en la zona.

La Aemet mantiene activo el aviso amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Cádiz que afecta al litoral, el Estrecho y la Campiña. La alerta ha entrado en vigor a las 18:00 horas y se prolongará, en principio, hasta las 03:00 horas del martes.

Según las previsiones, podrían registrarse precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en los momentos de mayor intensidad. A partir del mediodía del martes se espera una mejora progresiva del tiempo, con una estabilización que podría mantenerse hasta finales de semana, aunque no se descarta un nuevo episodio de lluvias a partir del viernes.

