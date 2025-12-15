Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un niño resulta herido tras caer desde un piso en Palma

La Policía Local de Palma ha recibido una llamada alertando de que un niño había caído desde un piso, aunque no se conoce de qué altura.

Ángela Clemente
Publicado:

Este lunes, un niño de diez años ha resultado herido tras caer desde un piso en Palma. Ha sido a lo largo de la tarde cuando ha tenido lugar el suceso, en la calle General Riera.

La Policía Local de Palma ha recibido una llamada alertando de que un niño había caído desde un piso, aunque no se conoce de qué altura, y estaba herido sobre la calzada.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado las unidades más cercanas, quienes han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre la víctima. Poco después, llegaban los sanitarios del SAMU 061, quienes continuaban con ellas y le trasladaban al Hospital Universitario de Son Espases con pronóstico reservado.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. En un primer momento, descartan que haya terceras personas implicadas en el suceso.

La principal hipótesis es que haya caído de forma accidental sobre un coche que estaba estacionado en la vía pública y después haya acabado en la acera.

