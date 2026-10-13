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Noticias de hoy, martes 13 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 13 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, martes 13 de octubre de 2026

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Ha llegado el día en el que los reyes de España visitarán Ceuta, la primera visita oficial a la ciudad autónoma desde que están en el trono.

Caos en la red ferroviaria

Casi 13.000 viajeros se han visto afectados por el incendio en un vagón de un tren con origen Madrid y destino Cataluña. Han sufrido retrasos de hasta 9 horas y todavía ahora se siguen sintiendo las consecuencias.

Ceuta, lista para la visita de los reyes

Ceuta está preparada para recibir hoy a los reyes. Es su primera visita a la ciudad autónoma. Comenzará en el Ayuntamiento, luego visitarán un colegio y el cementerio musulmán. Se ha reforzado la seguridad con más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Felipe VI y la reina Letizia dormirán en la ciudad. Mañana viajarán a Melilla.

Ley de nietos

Polémica decisión que ya es arma en la precampaña del 29-N. El Supremo suspende el derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Rechaza el recurso de la Abogacía del Estado que ahora podría acudir al Constitucional. El PSOE critica la decisión. Para PP y Vox, se ha hecho justicia.

Operación Papa León

El Papa León XIV ingresa hoy en el hospital Gemelli de Roma. Será operado para extirparle un nódulo en un pulmón. Se encentra en "en una fase muy temprana" y "bien localizado". Se lo detectaron durante unas revisiones rutinarias. Ha cancelado su agenda hasta el 20 de octubre.

Ataque a los supermercados de Francia

Hackeados en Francia los frigoríficos de más de 150 supermercados. Se ha elevado su temperatura a 50 grados. Con este ciberataque, las cadenas han tenido que tirar a la basura toneladas de alimentos. Las pérdidas son millonarias.

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de octubre?

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de octubre?

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Sociedad

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, martes 13 de octubre de 2026

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de octubre?

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de octubre?

Rescatan a un hombre de 92 años tras caer entre las rocas de una playa de Sanxenxo

Rescatan a un hombre de 92 años tras caer entre las rocas de una playa de Sanxenxo

La congelación de óvulos pagada por la empresa: la nueva ayuda laboral que aterriza en Tarragona
Cataluña

La congelación de óvulos pagada por la empresa: la nueva ayuda laboral que aterriza en Tarragona

Faouzia Benouizi, madre del niño desaparecido
Desaparecido

La madre de Rami, el niño con autismo desaparecido en Granollers: "Creo que está encerrado con alguien"

Imagen de la locomotora que se ha incendiado en Zaragoza
RENFE

Restablecida parcialmente la alta velocidad Madrid-Barcelona tras el incendio de un AVE en Zaragoza

Renfe calcula que la incidencia ha afectado a entre 4.500 y 5.000 viajeros de la compañía

Jabalíes comiendo en una calle de Marbella
Andalucía

Una manada de jabalíes irrumpe en mitad de Marbella para alimentarse

Sorprendente y peligrosa escena la que se produjo en la ciudad de Marbella.

Encerrados en un cine de Málaga

Atrapados más de 50 minutos en un cine de Málaga al romperse la manija de la puerta

Incendio en una granja de Benaguasil, en Valencia

Salvan a 3.300 cerdos en el incendio de una granja en Benaguasil, en Valencia

Migrantes llegados en patera a Canarias

Casi 700 migrantes rescatados en las costas de Canarias durante el puente del Pilar

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