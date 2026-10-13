Noticias de hoy, martes 13 de octubre de 2026

Ha llegado el día en el que los reyes de España visitarán Ceuta, la primera visita oficial a la ciudad autónoma desde que están en el trono.

Caos en la red ferroviaria

Casi 13.000 viajeros se han visto afectados por el incendio en un vagón de un tren con origen Madrid y destino Cataluña. Han sufrido retrasos de hasta 9 horas y todavía ahora se siguen sintiendo las consecuencias.

Ceuta, lista para la visita de los reyes

Ceuta está preparada para recibir hoy a los reyes. Es su primera visita a la ciudad autónoma. Comenzará en el Ayuntamiento, luego visitarán un colegio y el cementerio musulmán. Se ha reforzado la seguridad con más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Felipe VI y la reina Letizia dormirán en la ciudad. Mañana viajarán a Melilla.

Ley de nietos

Polémica decisión que ya es arma en la precampaña del 29-N. El Supremo suspende el derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Rechaza el recurso de la Abogacía del Estado que ahora podría acudir al Constitucional. El PSOE critica la decisión. Para PP y Vox, se ha hecho justicia.

Operación Papa León

El Papa León XIV ingresa hoy en el hospital Gemelli de Roma. Será operado para extirparle un nódulo en un pulmón. Se encentra en "en una fase muy temprana" y "bien localizado". Se lo detectaron durante unas revisiones rutinarias. Ha cancelado su agenda hasta el 20 de octubre.

Ataque a los supermercados de Francia

Hackeados en Francia los frigoríficos de más de 150 supermercados. Se ha elevado su temperatura a 50 grados. Con este ciberataque, las cadenas han tenido que tirar a la basura toneladas de alimentos. Las pérdidas son millonarias.