Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 30 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 30 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 30 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comienza una Semana Santa marcada por una huelga en multitud de aeropuertos y por varios incendios forestales.

Apagón en Irán

Más de un mes de guerra. Irán ha sufrido un apagón en varias ciudades tras los últimos bombardeos de Israel y Estados Unidos. Los habitantes de la capital iraní han salido a las calles iluminándolas con sus teléfonos móviles. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel han dejado sin energía eléctrica a parte del país. El régimen promete venganza y esta noche han continuado los bombardeos sobre Israel, mientras Trump insiste en que las negociaciones con la nueva cúpula iraní van por buen camino.

Muere un casco azul

Naciones Unidas acaba de comunicar la muerte de un casco azul de su misión internacional en el sur del Líbano tras un bombardeo de origen desconocido. Otro soldado está gravemente herido. Ambos son de origen indonesio. Recordemos que hay un contingente de 670 militares españoles prestando servicio en el Líbano para las Naciones Unidas.

Conflicto diplomático con varios países

El gobierno israelí provocó ayer un conflicto diplomático con varios países. Impidió al patriarca latino de Jerusalén celebrar la tradicional misa de Domingo de Ramos en la Iglesia del santo Sepulcro por motivos de seguridad. Ante las protestas de España, Italia y Francia, Netanyahu acaba de anunciar un plan de oración limitado en la Iglesia del Santo Sepulcro.

Huelga en 12 aeropuertos

Y en plena Semana Santa, huelga en 12 aeropuertos de España. Hoy el personal de tierra para. Las protestas se repetirán el miércoles y el viernes si no se llega a un acuerdo. Muchísimos viajeros podrían verse afectados. La convocatoria tiene carácter indefinido. Las protestas serán a lo largo del día en los tres tramos de mayor afluencia de pasajeros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Golpean y humillan a un joven en el Arboç, Tarragona: "Arrodíllate y bésame los pies"

Golpean y humillan a un joven con discapacidad en el Arboç, Barcelona: "Arrodíllate y bésame los pies"

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 30 de marzo de 2026

Una persona utilizando un ordenador portátil

Borra un correo que le informa que ha ganado 30 millones de euros creyendo que era una estafa: "¡Estoy en shock!"

Efemérides de hoy 30 de marzo de 2026: Hito del gran colisionador de hadrones

Efemérides de hoy 30 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 30 de marzo?

Domingo de Ramos en Sagunto con el veto a las mujeres por parte de los cofrades: "Queremos igualdad y los mismos derechos"
Semana Santa

Domingo de Ramos en Sagunto con el veto a las mujeres por parte de los cofrades: "Queremos igualdad y los mismos derechos"

Golpean y humillan a un joven con discapacidad en el Arboç, Barcelona: "Arrodíllate y bésame los pies"
Bullying

Golpean y humillan a un joven en el Arboç, Tarragona: "Arrodíllate y bésame los pies"

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
MOSSOS D'ESQUADRA

Kanpai Pista: el coto de los Mossos a los delincuentes de las carreteras

Un macrodispositivo se ha desplegado a lo largo de la AP-7 a su paso por Cataluña. El objetivo: luchar contra los multirreincidentes que roban en áreas de descanso, los teloneros y los pincharruedas.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.
PROSTITUCIÓN DE MENORES

Condenado a dos años de prisión por prostituir a menores tras captarlos en redes sociales

El acusado captaba a sus víctimas, un chico de 14 años y una chica de 15, a través de redes sociales, utilizando identidades falsas para contactar con ellos.

Las rachas de viento complican un incendio en Murcia y activan el Plan Infomur

Las rachas de viento complican un incendio en Murcia y activan el Plan Infomur

Fallece una mujer de 88 años atropellada cuando cruzaba una carretera en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Muere atropellada en un paso de cebra un mujer de 88 años en Vilanova de Arousa, Pontevedra

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 29 de marzo de 2026

Publicidad