Noticias de hoy, lunes 30 de marzo de 2026

Comienza una Semana Santa marcada por una huelga en multitud de aeropuertos y por varios incendios forestales.

Apagón en Irán

Más de un mes de guerra. Irán ha sufrido un apagón en varias ciudades tras los últimos bombardeos de Israel y Estados Unidos. Los habitantes de la capital iraní han salido a las calles iluminándolas con sus teléfonos móviles. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel han dejado sin energía eléctrica a parte del país. El régimen promete venganza y esta noche han continuado los bombardeos sobre Israel, mientras Trump insiste en que las negociaciones con la nueva cúpula iraní van por buen camino.

Muere un casco azul

Naciones Unidas acaba de comunicar la muerte de un casco azul de su misión internacional en el sur del Líbano tras un bombardeo de origen desconocido. Otro soldado está gravemente herido. Ambos son de origen indonesio. Recordemos que hay un contingente de 670 militares españoles prestando servicio en el Líbano para las Naciones Unidas.

Conflicto diplomático con varios países

El gobierno israelí provocó ayer un conflicto diplomático con varios países. Impidió al patriarca latino de Jerusalén celebrar la tradicional misa de Domingo de Ramos en la Iglesia del santo Sepulcro por motivos de seguridad. Ante las protestas de España, Italia y Francia, Netanyahu acaba de anunciar un plan de oración limitado en la Iglesia del Santo Sepulcro.

Huelga en 12 aeropuertos

Y en plena Semana Santa, huelga en 12 aeropuertos de España. Hoy el personal de tierra para. Las protestas se repetirán el miércoles y el viernes si no se llega a un acuerdo. Muchísimos viajeros podrían verse afectados. La convocatoria tiene carácter indefinido. Las protestas serán a lo largo del día en los tres tramos de mayor afluencia de pasajeros.

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